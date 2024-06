El Obispado valora los próximos pasos sobre La Lugareja

Lo avisaron el jueves después de la entrega fallida de las llaves de La Lugareja de Arévalo, que el camino para lograr la materialización de la sentencia del Tribunal Supremo que reconoció la propiedad a la diócesis de Ávila no había acabado, y el Obispado lo confirmó este viernes: están estudiando los próximos pasos a seguir en el marco de un proceso que se dilata desde hace años y que, pese a contar con sentencia en firme a su favor, no acaba de ejecutarse.

Fuentes del Obispado señalaron a este periódico que los servicios jurídicos están estudiando las próximas acciones a llevar a cabo en su objetivo de conseguir que se materialice la sentencia del mes de noviembre de 2022 que les reconoce como legítimos propietarios de la iglesia. Todo ello después de que el jueves el acto de la entrega de llaves de La Lugareja a la diócesis de Ávila, dictaminado por el juzgado, se saldara con el levantamiento del acta de incomparecencia de los propietarios de la finca donde se ubica la iglesia, que se siguen resistiendo a entregar las llaves y a cumplir el mandato judicial.

El párroco de Santo Domingo de Silos de Arévalo, Sebastián Gil, lamentó lo sucedido el jueves y el hecho de que los herederos de la finca continúen con la dinámica de poner «trabas» a la ejecución de la sentencia, no en vano no solo no entregan las llaves, tal y como se les instó desde el juzgado, sino que tampoco se les permite el acceso al recinto. En este sentido, Sebastián Gil recordó que uno de los problemas de este proceso es que los propietarios, a lo largo de los años, se han ido «haciendo con más casas, cocheras y propiedades del anejo Gómez Román» y, con ello, también «de los caminos que son públicos», de ahí que volviera a pedir a las administraciones un paso más para poder tener derecho sobre las vías de acceso.

En concreto, centró su petición en el Ayuntamiento de Arévalo, al que le pide una «mayor implicación» y firmeza en este asunto, al considerar que, más allá de las buenas palabras, no se está haciendo todo lo posible para impedir esos obstáculos y para recuperar el acceso a La Lugareja.

La decepción es importante en la parroquia, pero también se espera que se puedan seguir dando pasos en el ámbito judicial de cara a que se pueda ejecutar la sentencia, para lo que pide agilidad.