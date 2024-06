Ha sido una medalla de plata «con un enorme valor». Todos los podios tienen su importancia, todas las medallas tienen un significado y lo que este fin de semana conseguía NoelMartín (Lasal Cocinas-Craega) en la prueba contrarreloj Elite del Campeonato de España en Carretera tenía el suyo propio para el ciclista de ElArenal. «Tiene un valor muy importante para mi» reseñaba el abulense pasadas las horas desde la prueba celebrada en la localidad madrileña de Galapagar. «El algodón no engaña» decía aquel eslogan publicitario al que recurre el ciclista abulense para explicar lo que este fin de semana había conseguido. «En una contrarreloj no sale nada que no hayas trabajado y yo había entrenado bien». Sale a la vista. A la cita con el Campeonato de España ya llegaba en las quinielas como uno de los candidatos a tratar de disputar el título al murciano Eloy Teruel (Esetec-Salazones R. Fuentes), el favorito para todos y finalmente campeón con un tiempo de 41'56''. Imbatible para todos. Segundo era NoelMartín con 41'56'' y tercero JoanMartí (High Level GSport) con 41'58'', apenas dos segundos más que el abulense.

A sus 34 años y pese a que por detrás «vienen pisando fuerte», el ciclista de ElArenal se sigue superando año a año. «La experiencia es un grado.Me conozco, conozco lo que puedo dar, sé trabajar y sé que siempre hay un poquito más de lo que crees» reflexiona. Por eso «solamente el hecho estar ahí corriendo con gente joven, disputando carreras con corredores dispuestos a comerse el mundo, con más motor que yo es ya un triunfo. Cada vez cuesta más estar ahí.No sólo es el hecho de mejorar, sino de mantener el nivel».Por eso tiene muy claro que «si disputar carreras ya es un triunfo, ganar una medalla mucho más».

Echa la mirada atrás. Ha sido un último año duro, desde lo deportivo, donde sufrió una grave caída a finales de 2023 que le llevó incluso a plantearse su continuidad en este deporte, a lo personal. «El año pasado llegué al campeonato en un momento personal muy delicado y se notó». Lo de este año ha sido «resarcirme» de todo aquello.

Ha sido un subcampeonato para responderse a sí mismo y dar portazo a las dudas que le abordaron cuando hace apenas un mes rompía con Adolfo Bellido como piloto y compañero de tándem tras la celebración del campeonato de España. «Tuve un mal momento a finales de mayo cuando el tándem con Adolfo Bellido se acabó.No tenía ganas de seguir entrenando, de seguir trabajando. Son muchos los sacrificios que hay que hacer para estar ahí. Cada vez se va más rápido, pero al final todo ha valido la pena».

Ha terminado la etapa con Adolfo Bellido pero no por ello quiere cerrar su labor como piloto de tándems. «Adolfo Ya no tenía ganas de correr. Al final el nivel en el ciclismo adaptado también es cada vez más alto, te exige cuidarte más, entrenar más, sacrificar más cosas para estar ahí. Lo que antes servía para estar entre los cinco primeros ahora haces décimo y gracias». No obstante Noel Martín tiene ganas de seguir en ese mundo del ciclismo adaptado. «Es un mundo en el que me gustaría seguir.Si hay posibilidades sigo abierto a seguir siendo piloto de tándem.No tengo problema en probar con alguien».