Carlos Casillas abre las fiestas bajo la protesta de las peñas

Ya, sí que sí, han comenzado de manera oficial las fiestas patronales en honor a Santa Teresa de Jesús 2024. El joven chef abulense Carlos Casillas fue el encargado de dar inicio a los eventos festivos con la tradicional lectura del pregón desde el balcón del Ayuntamiento. Un discurso que quedó deslucido por el boicot que realizaron las peñas de Ávila, que no pararon de abuchear, pitar y cantar contra el alcalde, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, lo que empañó el comienzo de la festejos.

Minutos antes de la salida al balcón, Carlos Casillas recibió de manos del alcalde una placa conmemorativa como pregonero de las fiestas de este año. Un Sánchez Cabrera que alabó la figura del chef, primero en lograr un Estrella Michelín para la ciudad de Ávila gracias a su proyecto gastronómico de Barro. «Carlos Casillas es una persona que con trabajo, sacrificio y esfuerzo ha conseguido posicionar su cocina a nivel mundial. Esto es muy importante, porque sirve de ejemplo a muchos abulenses, y especialmente los jóvenes, quienes pueden ver que, mediante la cultura del esfuerzo, se puede conseguir todo», afirmó Jesús Manuel Sánchez Cabrera. Casillas estuvo arropado de gran parte de su familia en un día tan especial, probablemente uno de los más importantes, junto con aquel día de noviembre del año pasado, cuando en Barcelona recibió su primera Estrella Michelín. También prácticamente toda la Corporación Municipal estuvo presente en el acto junto el equipo de Gobierno para presenciar este acto de inicio de las fiestas.

El pregón comenzó con algún que otro silbido de desacuerdo contra la gestión del primer edil abulense por parte del público que se concentró en la Plaza del Mercado Chico a pesar de la lluvia y el mal tiempo para presenciar el concierto del grupo Upperlips y vivir el inicio de las fiestas. Sin embargo, fue durante las palabras de Carlos Casillas cuando ese malestar se volvió aún más potente con la llegada de las peñas de Ávila. Los peñistas entraron en la plaza entonando cánticos contra Sánchez Cabrera y revindicando su papel en la ciudad. «Sin peñas no hay fiestas», entonaron cada vez más alto, lo que empañó el sentido discurso del cocinero. Un feo momento que, no obstante, no impidió escuchar el bonito mensaje de Carlos Casillas hacia su tierra. Un pregón donde recordó su vida, sus ganas de querer marchar de Ávila a conocer mundo y su ilusión por regresar para estar cerca de sus amigos y sus seres queridos. Gracias a su talento culinario lo consiguió. «¡Qué viva el futuro, los jóvenes y los que nos cuidaron antes! ¡Que vivan las fiestas de Santa Teresa y la puta mejor ciudad para nacer del mundo! ¡Porque somos abulenses y orgullosos de serlo!», finalizó el chef ante el enorme aplauso de los presentes que llenaron en gran medida el Mercado Chico y que opacaron los cánticos de las peñas.

MÚSICA. Y tras el pregón, llegó la música y la paz. La joven cantante Paula Koops actuó por primera vez en Ávila en el inicio de las fiestas de Santa Teresa ante un público que coreó sus canciones. B.o.b.o., Ni regalao, Que te vaya bonito, Novio del año y muchas más interpretó la artista catalana. Unos singles que la han convertido en una de las grandes promesas de la música española y que le han llevado ser nominada a grandes premios musicales. Después también llegó el turno del DJ Fran Arés, que llenó de melodías actuales la noche abulense. Dos actuaciones que agradaron a los abulenses a pesar del mal tiempo y la lluvia y que hicieron olvidar el desagradable incidente del pregón.

Ya están han comenzado las fiestas patronales en honor a Santa Teresa. Ahora solo queda disfrutar de ellas.