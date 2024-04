El Rasca Platinum deja 5.000 euros en Candeleda

En esta ocasión ha sido el vendedor de la ONCE Javier García Gómez, que realiza la venta de los productos de lotería de la ONCE en el número 4 de la Plaza del Castillo, y en los números 4 y 14 de la Avenida Aviación Española es quién ha llevado la suerte a este municipio de la comarca de Arenas de San Pedro, con un boleto del rasca Platinum premiado con 5.000 €.

Javier, Agente Vendedor de la ONCE desde hace algo más de tres años, nos comenta, que el cliente agraciado no pudo contener la emoción al recibir dicho premio cuya cuantía le iba a ser de gran ayuda.

El agente vendedor se muestra contento al poder hacer feliz a la gente con sus premios y anima a todos los clientes a comprar el cupón del sorteo extraordinario del Día de la Madre este domingo 5 de mayo, con el que por 5 euros se puede ganar un premio mayor de 17 millones de euros y muchos premios más

Con el rasca Platinum por 10 euros, se pueden ganar premios de hasta 1.000.000 de euros.

Los boletos de los 'Rascas' y cupones de la ONCE se pueden adquirir a cualquiera de los cerca de 20.000 vendedores de la ONCE, y en los establecimientos autorizados que, de forma solidaria, comercializan los productos de juego de la ONCE, y en la web www.juegosonce.es.