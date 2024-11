Un libro que mejora la comunicación entre familias y docentes

La abulense Miriam Gutiérrez presentará este miércoles, 27 de noviembre, en el salón de actos de la Facultad de Educación de Ávila su libro 'Mejorar la comunicación entre familias y docentes', un trabajo, como explica la autora, que «surge de la necesidad como maestra de ayudar a otros docentes y familias en un ámbito tan complejo como es el de la educación». Para ello, el libro recoge «preocupaciones o problemas que se pueden pasar por la mente de los niños y que los adultos, en ocasiones no nos damos cuenta o dejamos un poco de lado por diversos motivos». Un libro «muy especial» por cuando trata «diversos temas los cuales a lo largo de mi carrera como maestra me hubiera gustado tener algún soporte que me guiara sobre esas cuestiones» teniendo en cuenta, afirma, que «en ocasiones, los docentes y familias tenemos la sensación de que no llegamos a los niños y nos culpabilizamos por ello» y olvidando, señala esta experta en educación, que "muchas veces solamente es cuestión de que no disponemos de las herramientas necesarias para hacerlo".

La gestión de conflictos y de emociones "es un tema que se debería trabajar en todos los ámbitos de la vida y que en los centros educativos se debería desarrollar como un área más, con su plan educativo y sus horas de dedicación semanales", defiende esta maestra abulense que apunta que "muchas de las consecuencias que estamos viviendo actualmente en el mundo de la educación y con los adolescentes en especial, tienen sus causas en la falta de trabajo de estos aspectos desde edades tempranas". Por eso con este libro Miriam Gutiérrez trata de dar visibilidad a este tema de modo que "tanto familias como docentes empecemos a darle la importancia que verdaderamente tiene y para que en el caso de necesitar "herramientas pidamos ayuda a los profesionales porque estamos hablando de algo muy importante: el desarrollo y la formación de los niños en todos los ámbitos de la vida".