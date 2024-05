Última jornada de la temporada 2023-24 para un Real Ávila que aún saborea, y lo hará durante mucho tiempo, la celebración del campeonato y el ascenso a Segunda RFEF. Último viaje, «no quiero ni imaginar haber tenido que ir la última jornada a Miranda, tan lejos y con menos gente empujando, con tanto en juego». No sólo Miguel de la Fuente. Nadie lo hubiera querido imaginar pero por momentos fue un temor que todos imaginamos cuando la temporada se torcía jornada a jornada. Por suerte todo se recondujo a tiempo. Ahora «poder ir a la última jornada con el objetivo conseguido y con el ambiente que tenemos ahora mismo es un oasis, un paraíso» señala Miguel de la Fuente por todo lo que rodea estos días al club y un vestuario en el que la tensión de las últimas semanas ha dejado paso a una situación muy diferente. Por suerte «ningún equipo depende de este partido» señala el técnico ante la situación en la que se llega a la última jornada. Lo cierto es que nadie depende de nadie, ni se van a mover las posiciones arriba ni las posiciones abajo. Todo está decidido y resuelto en este Grupo VIII. No hay obligaciones, pero tampoco habrá regalos. «Lo he dicho en el vestuario. No voy a regalar minutos a quien no haya mostrado ilusión y ganas de jugar.Hay jugadores que tienen renovación por minutos, otros objetivos por goles, asistencias...» Hasta el final quiere De la Fuente a los suyos comprometidos. Y por el compromiso mostrado no será un regalo sino un premio merecido el que tendrá Alberto Garrosa, titular confirmado ante el Mirandés B. «Garrosa es alguien al que no hay que regalar nada, lo que pasa es que ha tenido delante al mejor portero de la categoría y es muy difícil competir con eso. Aún así no ha dejado de competir por el puesto y le ha hecho a Álvaro ser el mejor de la categoría». El domingo «y bien merecido» el portero titular será Alberto.

Un partido en el que Miguel de la Fuente quiere los tres puntos ante un filial «que va a tratar de hacer bien las cosas» ante unReal Ávila que busca «mejor 78 puntos que 75» marca como nuevo reto el técnico encarnado. «En su momento dije que para ser campeón habría que hacer 73, era la idea que tenía marcada, pero la segunda vuelta del Salamanca UDS ha sido increíble, nos han obligado a hacer 5 victorias seguidas y esa posibilidad de 78 puntos será increíble».