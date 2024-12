Buenas sensaciones en Gredos por el cartel y fecha de Músicos

Después de un par de años con algunas pegas a las fechas o al cartel de Músicos en la Naturaleza, sumados al paréntesis de la pandemia, el festival regresa a los orígenes y Gredos lo agradece. La vuelta de las leyendas, como lo calificó la Junta de Castilla y León, ha caído «de maravilla» en la cara norte de la sierra, donde ha gustado tanto el cabeza de cartel (Bryan Adams) como la fecha (7 de junio) e incluso la antelación del anuncio.

La Asociación de Empresarios de la Zona Norte de Gredos (Asenorg) trasladó este viernes que estaban «encantados de la vida» con que el cantante, compositor y guitarrista canadiense vaya a ser el 'plato fuerte' de la decimoctava edición de 'Músicos'. Desde que empezó su carrera profesional, hace más de cuatro décadas, Bryan Adams ha vendido más de cien millones de copias, incluyendo álbumes y sencillos en todo el mundo, de ahí que se espere que el responsable de baladas como 'Everything I Do (I Do It for You)' va a «atraer al perfil de público que nos gusta, de más edad, con más poder adquisitivo y dispuesto a disfrutar tranquilamente del concierto en un entorno natural único», destacó la presidenta de Asenorg, Isabel Sánchez.

El segundo motivo de alegría es la fecha, el 7 de junio, fuera de la masificación del verano pero con buenas previsiones climáticas. «En julio ya está todo lleno por los campamentos y en septiembre los hosteleros ya están cansados e incluso no encuentran gente para trabajar porque ese fin de semana siempre hay que reforzar», añadió.

A todo esto se une la antelación del anuncio, lo que a priori permite una mejor programación y organización. «Antes lo avisaban con más tiempo y ha sido una sorpresa grata que haya vuelto a ser así», reconocía la presidenta de Asenorg, que se mostró «agradecida» por el proceder de la Junta, aunque este año tampoco les hayan consultado los pormenores. «A ver si el cartel se completa con otros dos artistas motivadores, pero de momento estamos muy contentos y nos parece un acierto haber vuelto a ese nivel que representaba el festival», añadió.

También el alcalde de Hoyos del Espino, Jesús González Veneros, mostró su alegría por el artista y la fecha, que es «la que todos aquí querían», no en vano «en julio ya suele estar todo lleno». Además, el regidor aprovechó la llamada de Diario de Ávila para agradecer al consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta, Juan Carlos Suárez-Quiñones, su palabra», porque cuando vino hace unas semanas a Gredos «nos dijo que el cartel se daría a conocer antes de final de año y ha cumplido; es un hombre de palabra», destacó.

muchas reservas. Jesús González Veneros también añadió que, aunque solo habían pasado 24 horas desde el anuncio, muchos establecimientos de turismo rural ya habían recibido numerosas reservas para ese día. «Todos con los que he hablado están contentos, no te voy a decir que ya está todo lleno, pero hay muchas reservas e igual están ya al 80%», aseguró. El alcalde de Hoyos del Espino recuerda que hay muchos aficionados a la música y a la naturaleza que «son fieles al festival y que en cuanto se sabe la fecha ya reservan en los establecimientos independientemente del cartel». Esto, además, se ha reforzado este año con «un artista de nivel» que permite a 'Músicos' volver «al origen», las leyendas internacionales, después de dos años de apuesta nacional con C. Tangana y Estopa que, con todo, también recibió una buena respuesta de público.