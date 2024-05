El éxito no estaba este año en un puesto ni posición, en un número de victorias o goles, el éxito estaba en volver a pisar las canchas, competir pero por encima de todo recuperar la cultura de balonmano en Ávila, perdida desde aquel mes de septiembre de 2011 en el que José Jiménez Fraile y Marco Antonio Rufes, las dos caras más representativas de este deporte y del clubBalonmano 7Metros, se despedían en una fría sala de prensa del Pabellón de San Antonio con un «hasta luego» ante las complicaciones de continuar con el proyecto. En esa misma sala, elegida por todo lo que significaba, José Jiménez Fraile, presidente del Club Balonmano Ávila 7 Metros, y David Martín 'Suso', uno de sus 'míticos' jugadores, anunciaban el regreso del balonmano de nuevo a la ciudad. En ese momento no estaba junto a ellos Marco AntonioRufes. «Era de los más reticentes» se reconoce quien tenía dudas no del proyecto sino de la manera de ponerlo en marcha, lanzando un equipo sénior para ser anzuelo de todo lo que debe venir detrás. Sin embargo el técnico del equipo, como no podía ser de otra manera, ha terminado de convencerse con el paso de días y las semanas, con los entrenamientos y los partidos y especialmente con el compromiso de aquellos que han formado el proyecto en esta nueva etapa y que han cerrado, al menos en la parte competitiva, de una forma «más que digna», clasificados para esos playoffs previos a la Final Four y cargándose emocionalemente de ilusión ante lo que tienen por delante. Porque han conseguido lo que buscaban, recuperar la cultura del balonmano en Ávila.

Lo importante, por encima de todo, era volver. «Llevábamos muchos años sin un equipo de balonmano referencia en Ávila.Había que volver y recuperar ese espacio» en una ciudad que llevaba doce años alejada de este deporte. El primer paso se daba con el lanzamiento del Onyx Solar Balonmano Ávila, el equipo sénior que ha competido esta 2023-24 en la Segunda División B de Castilla y León. Primer paso de los muchos que hay que seguir dando. «Ese espacio del que hablamos hay que ocuparlo. Hay que dejarse ver, llenarlo con acciones, con actividades en las que la gente nos pueda ir conociendo». De inicio se han dado a conocer con el equipo sénior, «el que ha salido en primer lugar».El «anzuelo» como lo llama Marco Antonio Rufes. Y es una buena forma de definirlo, porque en este deseo que desde hacía años –la chispa que lo ha aceleró todo fue el Memorial Anselmo González del Río que se celebra desde 2022– se venía gestando entre la gente del balonmano por regresar el debate se 'enquistaba' en el cómo. Porque volver con un sénior podría parecer empezar la casa por el tejado. «Cuando surgió la idea de volver siempre aparecía la misma duda, por dónde empezar a construir todo esto, desde la base o desde un equipo de referencia y hacer captación.Se optó por esta vía».

El Memorial Anselmo González del Río unió a la 'vieja guardia' del balonmano abulense para configurar una base a la que empezó a sumarse gente. «Hemos unido en el equipo varias generaciones de jugadores, de la década de los 70s, 80s y finales de los 90s y hemos hecho un papel más que digno ante equipo formados no sólo por gente más joven sino con veteranos que no se han apartado de la práctica del balonmano» defiende Marco Antonio Rufes, al que hubo que 'convencer' un poquito más para que volviera al banquillo. «Fui de los reticentes. Ahora con el tiempo reconozco que quizás sí era la manera de volver. Yo era de los que pensaba que había que empezar de otra manera» confiesa. Volver tras un parón tan largo siempre cuesta. «Me costaba verlo. En esos primeros instantes estaba un poco al margen». Aplazada la primera jornada, en el primer partido que disputó el equipo –jornada 2º– en Tudela aún no ejerció como entrenador. Sin embargo, no hacía falta mucho anzuelo para contar de nuevo con Marco Antonio al frente del equipo. No podía faltar en este proyecto.

El balonmano ha vuelto para quedarse - Foto: Isabel GarcíaDoce años son muchos, para todo, incluso para el propio deporte. «Desde 2012 el balonmano ha cambiado mucho. Ha costado. Cosas aparentemente sencillas nos ha costado volver a coger. En esos primeros momentos no era propiamente vértigo lo que sentimos pero nos vino todo muy acelerado».Un año para actualizarse, para recuperar todo aquello que sabían hacer pero llevaban más de una década sin practicar. Empezando por él mismo. «No he dejado de ver balonmano desde mi punto de vista como entrenador pero ha habido que actualizarse». Han cambiado las reglas, ha cambiado la forma de jugar. «No ha sido sencillo adaptarse y coger ese balonmano a nivel competitivo».

Acabada la temporada 2023-24 mirar hacia atrás es darse cuenta de que «se han hecho las cosas como se debían hacer.Se ha generado un gran grupo» en el que Marco Antonio Rufes quiere destacar la aportación de jugadores como los palentinos Yoel y Marcos, el vallisoletano Adrián... Jóvenes que estaban estudiando en Ávila y que se han sumado al proyecto. «Lo veo con alegría, con ilusión, con el gusanillo de poderlo hacer mejor. Veo un proyecto bonito, con mucho recorrido».

Ilusión sería la palabra que mejor define ahora al Onyx Solar Balonmano Ávila. «Cuando empezamos la temporada hablábamos de ganar un partido.Era la meta que nos marcábamos» en una categoría en la que se cruzaban con clubes como Tudela, Arroyo «con 40 o 50 años en los que llevan practicando balonmano de manera ininterrumpida» y al final «nos hemos metido en unos playoffs de ascenso en los que no nos imaginábamos entrar y que se han peleado muy dignamente» tiene muy claro Marco Antonio Rufes tras la eliminatoria disputada ante el Ascensores Zener -Colegio SanAgustín. «Tuvimos en el primer partido unos minutos de descontrol que hizo que se complicara (32-21) pero la vuelta la supimos defender (26-25). El último partido ha sido en el que más gente hemos tenido en el pabellón, con niños de los colegios... Un partido que levantamos con la gente animándonos.Perdimos la eliminatoria pero esa sensación deja un gusto de querer más balonmano». Un proyecto que seguirá adelante. Ya no hay espacio a las dudas.Lo tienen claro.

Sin competición pero con otras acciones

Acaba la temporada regular pero el Balonmano Ávila tiene muy claro que si quieren recuperar la cultura de este deporte en la ciudad se necesita mucho más. «Muchas de las acciones que hemos ido desarrollando y vamos a desarrollar han sido pensando, precisamente, en esa 2024-25» con el objetivo de seguir creciendo. Seguirán las visitas a los colegios de la capital, donde están llevando a las clases de EducaciónFísica y a los chavales este deporte. Están contando además con la colaboración del Viveros Herol Balonmano Nava de Asobal en estas visitas. También están preparando un triangular de cara al primer fin de semana de junio. Pero por encima de todo, la acción que quieren promover es la puesta en marcha de una escuela de balonmano. «Ya la estamos dando a conocer. Es imprescindible.Tiene que haber relevo». Porque igual que apostaron por lanzar un equipo sénior para iniciarlo todo, tienen muy claro que la continuidad de todo esto depende de los más jóvenes.

Doce años después de aquel «hasta luego»

Era el mes de septiembre de 2011 y José Jiménez Fraile, presidente del Club Balonmano Ávila 7 Metros, y Marco Antonio Rufes, técnico del primer equipo, tomaban la palabras tras un verano complicado para anunciar lo que ya temía, que el equipo no salía a la competición. El problema para cerrar el presupuesto –apenas contaban con un 75 por ciento– así como la dificultad para gestionar la base, dado que la escuela estaba entonces en manos de la Delegación, les llevó a tomar una descisión que, con el tiempo, se ve acertada. «Hicimos bien en no salir» reconocía el propio José Jiménez Fraile cuando anunciaba el regreso.