Último partido de la temporada. Las piernas pesan pero el cabeza y el corazón mandan. Como el marcador, ese 5-1 con el que las chicas del ÁvilaSala afrontan el partido de vuelta de la final por el ascenso a la Segunda División Femenina de Fútbol Sala, auténtica gasolina y empuje para las chicas de María de las Mercedes Gómez 'Peke' y Paco Cabañas. Como lo serán los familiares y aficionados que se desplazarán con el equipo para el partido que se disputará este domingo –11,30 horas– en Santa Marta de los Barros, Badajoz, donde se terminará de decidir quién logra el ascenso. Cuatro goles tienen de ventaja las abulenses sobre las pacenses. «Hay que estar tranquilas»marca como pauta la entrenadora abulense, «pero no menos alerta» avisa. Porque cualquier despiste o exceso de confianza podría complicarlo todo en una eliminatoria bien encarrilada pero que hay que terminar de rematar.

«Hay ganas de pasar el último examen» analiza 'Peke'. «La temporada está siendo larga. A nivel físico y mental ya pesa» comenta en una temporada en la que empezaron a trabajar allá por el mes de agosto. Pero el premio merece la pena. «Lo mejor de todo es estar aquí». Y quieren «rematar la faena».

Les aguarda un partido donde «sabemos que nuestro rival se va a volcar al ataque, con mucha intensidad. Tienen que hacer cuatro goles y tratarán de apretar desde el inicio.Un partido de muchas contras, de transiciones rápidas, de mucho repliegue» analiza sobre lo que les espera ante el EDMSanta Marta. Un partido para saber jugar con el marcador pero «somos un equipo que nos gusta llevar el ritmo».No van a especular. «Debemos pensar que la eliminatoria va 0-0. Para nosotros sería un error si nos echamos atrás. Esta temporada hemos jugado marcando la intensidad y el nivel de presión». No hay que confundir echarse atrás con saber jugar con el marcador. «En ocasiones nos ha pasado. No nos beneficia, por lo que nos tocará ser intensas» explica la entrenadora abulense ante el 'planning' de partido. No quiere relajaciones. «Tenemos que echar el resto». Les espera una pista más pequeña que el CUMCarlos Sastre y una grada donde el EDMSanta Marta contará con el respaldo de su afición y su localidad.