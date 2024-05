El Popular Rayo Abulense, dispuesto a recurrir

El Popular Rayo Abulense está dispuesto a recurrir al Tribunal del Deporte de Castilla y León la resolución del Comité de Apelación de la FCYLF que dejaba sin efecto el pasado acuerdo del Juez de Competición de la DelegaciónProvincial, anulaba la sanción aplicada a Las Navas por alineación indebida en su partido ante el Candeleda y con ello otorgaba el campeonato y el título de la Provincial de Aficionados 2023-2024 al equipo navero. Porque la sanción aplicada –6 puntos– en su momento y anulada el pasado viernes, ya con la competición terminada, supone decidir el campeón de una de las ediciones más polémicas del campeonato provincial.

Emitía el pasado viernes el Comité de Apelación de la Federación de Castilla y León su veredicto al recurso que Las Navas había interpuesto tras la decisión del Juez de Competición de la Delegación Provincial de Ávila de sancionarle con la derrota (3-0) en su partido ante el Atlético Candeleda por alineación indebida –«no mantuvo los futbolistas necesarios (7) de la primera plantilla durante todo el encuentro»– así como aplicarle una sanción de 3 puntos. Seis puntos en total que han terminado siendo determinantes, porque es la diferencia de puntos con los que el Popular Rayo Abulense cerraba la competición en lo más alto respecto a Las Navas, segundo pero con el 'average' particular a su favor y que en caso de empate le colocaba por delante de su rival.Lo que ha ocurrido.

Desde el pasado mes de febrero se ha movido este asunto entre alegaciones y recursos. Cerró la 2023-24 el Popular Rayo Abulense festejando el campeonato sobre el césped pero tenía reservado el Comité de Apelación otro capítulo más este viernes y que no será el último.Un capítulo que ha sorprendido al Popular RayoAbulense no sólo por el fondo, sino por la forma. Y es que en el conjunto rayista sorprende que, reconociendo el comité que existiera alineación indebida, se deje la misma sin sanción.

«Indignante, vergonzoso» eran algunos de los calificativos con los que se valoraba desde el Popular Rayo Abulense el acuerdo del Comité de Apelación, incrédulos por leer cómo en un mismo documento se reconoce la existencia de alineación indebida pero se deja sin ningún tipo de sanción al considerar que Las Navas no obtuvo beneficio alguno de la misma. «Las Navas no obtuvo ninguna ventaja derivada de la participación del futbolista citado, ya que la irregularidad denunciada se produjo a partir del minuto 90+6 (...) y el marcador no sufrió alteración desde el minuto 86, cuando el Atlético Candeleda marcó su segundo gol», ordenando con ello dejar sin efecto la sanción impuesta en su momento por el Juez de Competición de la Delegación Provincial, lo que le otorga el título al equipo navero.

Una resolución a la que cabe recurso en el Tribunal del Deporte de Castilla yLeón y quieren recurrir elPopular Rayo Abulense, que este fin de semana, aprovechando la disputa de la Copa, hicieron constar su malestar en el duelo ante el Navatalgordo realizando un parón en el primer minuto de partido.