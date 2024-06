"Cuando hacemos canciones intentamos emocionarnos a nosotros"

Decía Carlos Gardel en una de sus canciones más conocidas que «20 años no es nada», afirmación que en ámbitos como el de la música no solo no es cierta sino muy meritoria. Y es que cumplir dos décadas sobre los escenarios, como ocurre con Despistaos, es en los tiempos que corren no solo motivo de celebración sino también de un reconocimiento que les llega de la mano de los Galardones Alcazaba-Kia.

Despistaos celebra 20 años, ¿qué balance hacen de esta andadura?

Han sido años muy buenos en los que hemos aprendido mucho y sobre todo hemos disfrutado de algo que ni siquiera soñamos que pudiera llegar a ser nuestro trabajo. Somos afortunados.

¿Por qué el nombre y por qué así, si hacer bien el participio?

Fue algo casual. Estábamos buscando un nombre y Despistaos era uno de los muchos en una larga lista. Es una palabra que, al menos por aquí, es muy normal pronunciarla mal. Era un nombre provisional hasta tener algo mejor pero terminamos por acostumbrarnos y ya no quisimos cambiar.

¿Durante estas dos décadas ha habido muchos momentos en los que se hayan tenido que pellizcar para creérselo?

Casi cada día. Creemos sinceramente que es muy complicado alcanzar cada logro que hemos conseguido. Hay muchísimo trabajo detrás pero aún así cuesta creer hasta donde hemos llegado.

¿Y muchos momentos de pensar en tirar la toalla?

Hubo alguno pero fueron los menos. Casi siempre hemos sabido reinventarnos en los momentos difíciles.

¿El parón de seis años sirvió para volver con más fuerzas: menos despistados y más Despistaos?

Sirvió para darnos cuenta de lo importante que era para nosotros Despistaos. Aprendimos a echarnos de menos y a tener muchas más ganas de seguir peleando.

¿A 'Física y Química' la aman o la odian? ¿Se la siguen pidiendo en los conciertos?

Aprendimos a amarla con el tiempo. Ahora es una canción que conecta con los recuerdos de mucha gente y eso hace que sea muy especial en cada concierto.

¿Y qué tema nunca falta en sus directos?

Hay varios: Física o Química, Gracias, Cada dos minutos, Caricias en tu espalda, Estoy aquí, Mi accidente preferido…

¿Son conscientes de que tienen algunos de los temas más románticos de la música pop rock de los últimos años? ¿Se imaginan cuánta gente se emociona escuchando 'Cada dos minutos' o 'Los días contados'?

Nos hacemos una idea porque nos lo dicen a menudo. Cuando hacemos canciones intentamos emocionarnos a nosotros mismos. Si además consigues emocionar a otra gente se produce algo mágico.

Por cierto, ¿la música sigue siendo su accidente favorito?

Más que un accidente yo diría que es una lotería. Mucha gente juega pero muy poquitos tienen la suerte de ganar algún premio. Nosotros seguimos comprando papeletas a diario.

¿Qué acogida está teniendo esta gira aniversario? ¿Habrá nuevas fechas? ¿Podría haber parada en Ávila?

La Gira 20 Aniversario la dimos por terminada en abril. Ahora haremos algunas fechas que hay previstas para este verano y estamos centrados en el próximo disco y próxima gira para 2025. La gira debería pasar por Ávila, sin duda.

Tienen varias citas en festivales, ¿se ha convertido este formato en el motor musical para los grupos?

En nuestro caso es más un escaparate que un motor. En nuestras giras los festivales serán un 15-20 por ciento de las fechas. Son muy divertidos y nos encanta estar en ellos y además ayudan a que nueva gente se apunte a venir a otros conciertos nuestros.

Imagino que el premio de los Galardones Alcazaba también es un estímulo dentro de estos 20 años de carrera...

Hace muchísima ilusión y estamos muy agradecidos. Todo reconocimiento te ayuda a coger fuerzas para dar un pasito más.

¿Despistaos se imagina dentro de otros 20 años encima de los escenarios?

A nosotros nos encantaría. No sé si tendríamos la misma energía pero sería genial. A lo mejor habría que reinventarse otra vez.