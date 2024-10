El Ayuntamiento de Ávila desarrollará esta Navidad, en colaboración con CEOE, una campaña que tendrá como objetivo potenciar el comercio de la ciudad. En la Mesa de Comercio celebrada este miércoles se trasladó el trabajo que se ha venido realizando con la Confederación de Empresarios de Ávila con el objetivo de desarrollar esa campaña que saldrá próximamente a licitación y que buscará potenciar las ventajas del comercio de proximidad y el servicio que ofrece, a través de iniciativas que incluirá específicas para esta época del año, para fomentar el consumo en el comercio local e impulsar la reactivación económica de este sector.

En esta campaña se ha venido trabajando de forma paralela a la espera de si la Junta de Castilla y León resolvía la solicitud realizada en tiempo y forma por el Ayuntamiento de Ávila para ejecutar una campaña de cheques. Dicha resolución se ha producido con el inicio del mes de octubre y con un plazo de desarrollo y justificación de una semana, lo que «hacía materialmente imposible su ejecución», aseguró la teniente de alcalde Sonsoles Prieto, quien explicó además que la Junta de Castilla y León confirmó ayer en la Mesa de Comercio la negativa a conceder una prórroga para poder ejecutar con tiempo, dada la tardanza en resolver la subvención autonómica, la campaña de comercio, lo que, «de nuevo, hace inviable el desarrollo de la misma».

Prieto lamentó, al respecto, «la tardanza en resolver por parte de la Junta, que deja a Ávila sin la campaña tradicional de cheques», a la vez quedestacó la previsión del Ayuntamiento al comenzar a trabajar en una campaña de Navidad con CEOE que será la que finalmente se lleve a cabo, con fondos municipales.

Críticas de PP y Vox.

La pérdida definitiva de la subvención de la Junta de Castilla yLeón para la reactivación del comercio de proximidad que impedirá la puesta en marcha de la campaña de cheques descuento centró este miércoles la Mesa de Comercio, donde los grupos municipales del PP y de Vox fueron muy críticos con el equipo de gobierno de Por Ávila, al que apuntaron como responsable de que los abulenses se queden sin esa campaña de comercio.

El concejal del PP Enrique García Tejerizo habló de «desidia» del gobierno municipal que ha llevado al Ayuntamiento a «perder los 75.000 euros concedidos por la Junta el pasado 3 de octubre por no haber sido capaz de priorizar con sus propios recursos esas ayudas al tejido comercial de Ávila en forma de cheques descuento». Recordó el edil que dado que «el Ayuntamiento no había hecho nada por sí mismo antes de la fecha de concesión de la ayuda, acto seguido decidió pedir una prórroga hasta el 31 de diciembre porque las bases establecían como fecha límite de ejecución de la ayuda el 15 de octubre, pero ya era materialmente imposible conseguir llegar a ella. Si el Ayuntamiento hubiera priorizado la subvención al comercio, hoy no nos veríamos en esta situación».

Por su parte, la concejala de Vox Laura García, además de expresar su «total apoyo» al comercio abulense, solicitó una «compensación» para los comerciantes afectados «tanto por las obras como por la pérdida de la campaña de comercio». «Una vez más los abulenses nos vemos afectados por la guerra existente entre azules y amarillos, pues la Consejería de Industria, Comercio y Turismo, ahora en manos del PP, ha tardado tres meses en resolver, y XAV ha demostrado falta de planificación y mala gestión».