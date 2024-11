Sensibilizar al hombre, eje de la campaña contra la violencia

"Sensibilizar e involucrar más, si cabe, al hombre en la lucha contra la violencia de género". Este es, a grandes rasgos, el objetivo de la campaña impulsada por la Diputación Provincial en el marco del Día Internacional contra la Violencia de Género que se celebra cada 25 de noviembre, una iniciativa que incluyó la celebración de un acto de sensibilización en Langa en el que se presentó el anuncio 'Esto no es ser una pareja, es ser solo yo'. La vicepresidenta de la institución provincial, Beatriz Díaz, aclaró que no se quiere dar la idea de que los hombres no sean sensibles ni estén involucrados en la lucha contra esta lacra, sino que "vamos a hacer hincapié para que esa concienciación sea mayor, si cabe".

La diputada de Familia, Dependencia y Oportunidades destacó la apuesta de la Diputación por este tema en varios campos, como la atención a casi cien mujeres víctimas de violencia de género con desviaciones a casas de acogida, acompañamiento a poner la denuncia o prestar declaración, asesoramiento jurídico y apoyo psicológico. Además, citó el caso de once mujeres nepalíes afectadas por trata laboral con las que "colaboramos en su traslado y manuntención".

Beatríz Díaz también señaló que se están llevando a cabo sesiones de teatro-encuentro en institutos de la provincia y algunos municipios para sensibilizar a la población joven, a lo que se une la nueva subvención impulsada por la institución para ayudar a los ayuntamientos a realizar actos de concienciación en los pueblos. A esta línea de ayudas se han presentado 48 solicitudes y se ha podido llegar a 28, comentó.

El presidente de la Diputación, Carlos García, estuvo presente en el acto y destacó el compromiso de la institución con la eliminación de la violencia de las mujeres por el hecho de serlo, una tarea que "nos compete a todos" y que no puede quedarse en el día del 25-N, dijo, sino que tiene que ser constante. Además, destacó el trabajo de la institución para ayudar a las víctimas en ámbitos como el psicológico, subrayó la importancia de la prevención entre la población joven y señaló la importancia de "preservar a la mujer rural, el que es eje transversal de la sociedad". "Las instituciones tenemos que transmitir un mensaje de autocrítica, concienciación y de compromiso", remarcó.

El alcalde de Langa, Diego Nava, agradeció la elección de su municipio y confió en el que acto pudiera ayudar a la necesaria concienciación.