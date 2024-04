«No me gusta que se rían de mi en la cara y eso he sentido hoy» comenzaba diciendo Iván Lastras tras el encontronazo –hubo varios– que se iniciaba con la salida al campo de Garrosa y la expulsión del técnico colegial yMiguel de la Fuente. «De pequeño me enseñaron que hay que saber perder pero sobre todo saber ganar y ellos no han sabido ganar. No me ha gustado su actitud, nos han llamado 'hijos de puta'.Me siento defraudado.Quiero que el Ávila ascienda pero hay gente que no se lo merece». Preguntado por ello, Miguel de la Fuente defendía el cambio de Alberto Garrosa. «No había debutado en todo el año.Es su ciudad, el derbi... Se lo merecía. Ellos se lo han tomado como una humillación.Lejos de mi intención pero al final se han perdido las formas. Me han insultado, golpeado por detrás.Hablábamos de un ambiente de saber ganar y perder y no ha sido así»