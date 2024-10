«El PP se ha quedado solo en la defensa de Castilla y León»

El secretario general del Partido Popular de Castilla yLeón, Francisco Vázquez, aseguró este viernes en Ávila que el PP «se ha quedado solo en la defensa de los valores de Castilla yLeón» y defendió la «capacidad de gestión» de esta formación frente al «hedor a corrupción» del PSOE y los «hachazos fiscales» de Por Ávila en el Ayuntamiento de la capital.

Vázquez, que clausuró la primera Junta Directiva Provincial del PP de Ávila del curso político, destacó los «logros» de la Junta de Castilla yLeón que «ha colocado a los servicios públicos esenciales como los primeros de España», y puso como ejemplos la educación, «a la altura de las más importantes de Europa»; los servicios sociales, que «nos sitúan como la primera en apoyo a la dependencia», y la sanidad, «con un índice de aceptación de los pacientes entre las cuatro primeras del país». Además, subrayó que «todo eso lo hacemos con los impuestos más bajos y con el mayor crecimiento económico de España, pese a tener en contra al Gobierno de España».

Y es que, según el secretario general del PPCyL, «Sánchez está en contra de Castilla yLeón y prefiere aliarse con los enemigos de España y todo por un sillón». En ese sentido recordó que «ha adelantado el Congreso Federal del PSOE para que no le explotaran los casos de corrupción y le han estallado, y ahora no sabemos qué ocurrirá, pero el PSOE es un partido dividido por los escándalos y, en Castilla yLeón, por ocupar sillones, no en beneficio de los castellanos y leoneses».

Frente a eso, indicó Francisco Vázquez, «la única alternativa viable es el Partido Popular,. que se ha quedado solo en la defensa de los españoles frente a un Gobierno acorralado por la corrupción».

En esa misma línea, el presidente del PPde Ávila, Carlos García, afirmó en su intervención en la Junta Directiva Provincial que «el 'sanchismo' se descompone» y «España ya no puede esperar nada más del PSOE que no sea seguir rindiendo el Estado de Derecho para perpetuarse en el poder contra la democracia y las víctimas del terrorismo» a las que, como dijo, «el PP seguirá defendiendo y honrando».

Lamentó García la «usurpación de las instituciones» del PSOE, reflejada en la comparecencia esta semana del secretario provincial, Jesús Caro, «para explicar un contrato público del Ministerio de Transportes en la sede socialista».

Y respecto a la política municipal, Carlos García volvió a criticar la «lamentable deriva» del Ayuntamiento de Ávila por «la falta de gestión y el desconocimiento de la planificación del alcalde y XAV» que «este año han intentado imponer otro hachazo fiscal a los abulenses, pero no lo van a conseguir».

También se refirió a la polémica por la no invitación de Jesús Manuel Sánchez Cabrera a la inauguración de la ampliación de la Diputación, para indicar que «nos acompañó Agustín González por que fue quien adquirió el inmueble e inició las obras, pero si hay un culpable de que se paralizaran y de que no se continuaran esas obras es el señor Sánchez Cabrera, al cual le invito que si quiere hacerse una fotografía en el edificio, me llame cualquier día en estas semanas que yo muy gustosamente le podré enseñar, pero cachondeos y tomaduras de pelo a los abulenses, ninguno».