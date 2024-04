«No puede ser que hagas lo más difícil, que empates el partido y en el saque de centro te hagan el 1-2». Así comenzaba definiendo IvánLastras, entrenador del Colegios Diocesanos, el encuentro. «Si cometes este tipo de errores ante este tipo de equipos es imposible que sumes.Habíamos hablado toda la semana que no podíamos regalar, lo hemos hecho y el resultado es el que es, si al final te dejas ir, un equipo como el Real Ávila te pasa por encima. Poco más se puede decir». Para el técnico abulense el 1-2 de penalti fue clave, «más por el cómo, una desconexión total» comentaba el entrenador. «Ya le primer gol fue un error clamoroso.No será porque no lo habíamos trabajado durante la semana. Cuando creo que tengo culpa lo admito, pero hoy, sinceramente, creo que errores puntuales y la falta de contundencia defensiva nos han penalizado.Ahora a intentar seguir estas catro jornadas que nos quedan y si no, pues el año que viene, como cantaban los aficiondos del Real Ávila, jugaremos en Preferente» señalaba IvánLastras, que espera poder levantar al vestuario porque la jornada se miden al Villaralbo. «Los jugadores tenían mucha ilusión con el derbi pero nuestra liga es la semana que viene, no nos podemos engañar.Los jugadores deben hacer autocrítica y saber que si queremos quedarnos en la categoría éste no es el camino.Debemos hacer mucho más. Lo tenemos complicado».