Suma y sigue en las fiestas de Las Hervencias

LAS fiestas de Las Hervencias están en pleno apogeo y siguen ganando adeptos, del barrio pero también de otros puntos de la ciudad. El parque lleva días erigiéndose en punto neurálgico de la actividad para niños y adultos y este fin de semana, lejos de darse un respiro, el programa festivo de la Asociación Cultural Hervencias 2.0 y la Asociación Juvenil del barrio de Las Hervencias llega a sus jornadas centrales con mucha animación y una buena respuesta de público a las distintas propuestas diurnas y nocturnas.

Con un concurso de tortillas que, en su novena edición, no tuvo tanto tirón como en años anteriores arrancaba la mañana del sábado, todavía con la resaca de la gran jornada del viernes. Las actividades infantiles no fallaron y tampoco la verbena nocturna hasta la madrugada, a la que asistió mucho público. Desde la organización trasladaron que esa noche hubo un conato de pelea en una zona del parque pero que no fue a más gracias a la intervención de la policía, que disolvió el barullo.

Y así se llegó a un sábado que prometía y no defraudó. Hubo sesión de pasabares con la charanga y la sesión de tarde de la verbena volvió a ser un éxito de público, con grupos de familiares y amigos y muchos niños y jóvenes disfrutando de la música, la merienda, las cañas y del buen tiempo.

Los protagonistas musicales fueron las orquestas Saudade y Kronos, quienes también iban a encargarse de la sesión de noche. Antes iba a ofrecerse el castillo de fuegos artificiales a cargo de Piroavila Eventos, con adelanto respecto al programa inicial para adecuarse a la ordenanza municipal, según se trasladó desde la organización.

También hay algún cambio previsto para las actividades de este domingo. El concurso de disfraces infantil y la batucada de Bandue se retrasa hasta alrededor de las 12,30 horas para no interferir con la misa de la parroquia, señalaron desde la asociación. El resto del programa se mantiene, con teatro de marionetas por la tarde, karaoke y, ya por la noche, la discomóvil seven con Dj Bublee.

Con todo, las fiestas no acaban ahí y todavía quedarán citas para el lunes y el martes festivo, entre ellas la gran paella popular que admite inscripciones hasta este domingo.