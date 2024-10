«Viendo a otros te conoces mejor también a ti mismo»

Mago More, polifacético creador abulense que hace muchas cosas en campos tan diferentes pero complementarios como la escritura, el espectáculo, la empresa o la formación, encontró este viernes hueco en su apretada pero organizada agenda para venir a Ávila, a Librería Letras, a presentar el último libro que ha publicado, Superpoderes para el día a día, un trabajo en el que partiendo de sus propias experiencias revela a través de breves capítulos los secretos que hay detrás de su éxito, desmitificando la idea de que sus logros son pura magia y demostrando que son más fruto del trabajo, la observación y una buena organización de su tiempo.

A través de 150 'píldoras' de sabiduría vital que llegan en textos de no más de dos páginas de extensión, More regala al lector, trufado todo ello de humor y complicidad, un puñado de consejos útiles y fáciles de llevar a efecto que cubren todo tipo de cuestiones útiles para la vida como la creatividad, la resolución de problemas, el optimismo o la determinación.

En su presentación, ante un público numeroso e interesado en sus palabras, More destacó la importancia de la empatía en la vida, una virtud que dijo que aparece muchas veces en el libro y que ha aprendido porque «yo me paso el día escuchando las historias que cuenta la gente, y he descubierto que todos somos realmente más parecidos de lo que pensamos». Resumiendo mucho, comentó, «la empatía es ponerte en el lugar del otro, y cuando yo escribo una historia reflexiono, intento ponerme en el lugar del otro e intento no tener prejuicios... cuando empiezas a conocerte empiezas a empatizar con la otra persona, empiezas a ponerte en el lugar de los demás y te das cuenta de que todos esos prejuicios se derriban por completo».

Además de a practicar la empatía, algo muy sano para uno mismo y para aquellos con quienes compartimos nuestra vida de una u otra manera, también defiende More en el libro «que es muy importante aprender a conocerse a uno mismo, a mirarnos dentro para entender cómo somos y a mirar más fuera de los demás, no a mirarnos a nuestro propio ombligo porque de esta manera no nos vemos».

A veces, añadió, «viendo a otros te conoces mejor también a ti mismo, algo que tiene mucho que ver con la escucha. A mí me gusta mucho hablar, me encanta hablar, pero desde que escucho me doy cuenta de que aprendo. En el libro hay varios capítulos dedicados a la escucha, y creo que hay una frase en la que digo que cuando tú hablas aprendes poco, cuando escuchas aprendes mucho».

En el libro, recordó More, «también hablo sobre la importancia del poder terapéutico de la escritura», algo que conoce muy bien una persona que tiene el hábito de escribir todos los días, «primero porque estás siempre en modo captar historias ya que sabes que cualquier cosa te puede evocar una historia interesante, pero luego eso hay que transformarlo por la parte de la creatividad, y es cuando tú unes todos los conceptos que tienes en la cabeza y eres capaz de aunar eso con la creatividad cuando te salen las historias, pero tienes que tener ese hábito». Y el poder terapéutico de la escritura, acabó explicando, es que «cuando escribes lo que haces es soltar tus emociones, tus ideas, y el hecho de escribir todos los días es una cosa que hemos perdido y que todo el mundo debería hacer».

También es muy importante, en buena lógica, la lectura, con la peculiaridad de que conforme pasan los años a veces apuestas más por releer que por leer, y eso es porque «cada libro da una lectura distinta cada vez que lo relees; digamos que tú has evolucionad como persona, tienes otras vivencias y tienes otra manera de entender lo que leíste en su momento… tú eres una persona distinta y entonces el libro también cambia».