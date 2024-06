Una decena de barrios no tendrán semanas culturales

Una decena de asociaciones de vecinos de la ciudad no realizarán o reducirán a la mínima expresión las actividades de sus semanas culturales, o actividades de verano, por falta de financiación municipal. En un comunicado de prensa suscrito por las asociaciones de vecinos de los barrios de El Seminario, Las Vacas, Duperier, La Toledana, La Encarnación, Vicolozano/Brieva, El Dolmén, San Esteban y Urraca Miguel, al que también se suma San Nicolás, se denuncia que "la falta de compromiso del Ayuntamiento con el tejido asociativo de la ciudad es más que palpable", y afirman que "transcurridos cinco meses del año, las asociaciones de vecinos firmantes no sabemos si habrá convenio o no con FAVA, ni si se van a convocar o no las ayudas de los consejos de barrio o si vamos a tener suministros energéticos en nuestras sedes".

Esta situación de "inestabilidad económica" les lleva, según afirman, "a mantener los fondos propios para la pura subsistencia de las asociaciones y nos impiden realizar las semanas culturales que venían disfrutando los abulenses año tras año.

En el comunicado "lamentan que por parte del Ayuntamiento no se quiera dar una solución al problema que ellos han generado al ser incapaces de ponerse de acuerdo para tener presupuestos, o recortar gastos superfluos o políticos", y apuntan que "solo han utilizado el camino del miedo y el daño fácil para intentar ocultar su incompetencia para mantener todas las actividades demandadas por los abulenses, que el Ayuntamiento no es capaz de proveer, pese a ser competencia suya en algunos casos".

Estas asociaciones (diez de las quince que existen en Ávila) precisan que "nos consta que desde FAVA han pedido reunirse con el equipo de gobierno en varias ocasiones sin respuesta, lo que denota el nulo compromiso que tienen con nada que no sea cobrar a fin de mes o gestionar torticeramente el día a día del Ayuntamiento".

Finalizan manifestando que "todo parece que las actuaciones del equipo de gobierno en el Ayuntamiento más que a apoyar van encaminadas a desestabilizar económicamente a las asociaciones de vecinos para impedir su normal funcionamiento, obstaculizando la labor que realizan con sus socios". Y añade: "Pues bien, en este caso lo han conseguido. Serán ellos los que tengan que dar explicaciones a todas las familias que este año no van a poder tener sus semanas culturales o diversas actividades este verano. Y nos tememos que esto es solo el principio", concluyen afirmando.