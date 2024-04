Homenaje en forma de libro y en persona

ELnovelista y profesor Luis Landero (Alburquerque, Badajoz, 1948) volvió a Ávila para recibir el que podríamos considerar el segundo homenaje que le tributa la ciudad, después de que en 2022 se hiciera merecedor del Premio de las Letras Teresa de Ávila. El regreso de este sábado se enmarcó en la Feria del Libro de la ciudad con motivo del volumen editado, precisamente, por su condición de ganador del galardón, 'El cuento a la vida', una publicación coordinada por José María Muñoz Quirós dentro de la Colección Castillo Interior que se acerca a su figura y su obra pero también «a su capacidad de ver el mundo y su personalidad».

Si por la mañana mantuvo un encuentro con los lectores para hablar de su último libro, 'La última función', Luis Landero se trasladó por la tarde al auditorio de San Francisco para recibir el calor de varias decenas de abulenses, entre las que se encontraban autoridades de la ciudad y la provincia. En el escenario le acompañó, además de Muñoz Quirós y el concejal de Cultura del Ayuntamiento, Ángel Sánchez, el alcalde de Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, quien invitó a los lectores abulenses a «acercarse a conocer su obra porque es apasionante». Así, además de referirse a él como un «escritor de actualidad muy querido por los abulenes», destacó sus «experiencias vitales» en las que encontró similitudes con su propia vida, al haber sido «personas del mundo rural que en la niñez nos mudamos a una gran ciudad, y eso nos ayuda a entender el mundo de otra manera»,.

Y si Sánchez Cabrera tuvo palabras cariñosas para Landero, Muñoz Quirós no se quedó corto al hablar de «uno de los cinco o seis escritores fundamentales del mundo hispánico de hoy, un peso pesado indiscutible» y con una obra «de una modernidad inmensa», de ahí que no dudara en afirmar que «Ávila se engrandece al tenerle a él como ganador del Premio de las Letras».

Semejantes halagos no lograron dejar sin palabras al escritor, pero casi. Luis Landero se mostró agradecido por tanto cariño y aseguró sentirse «honrado y raro» por el hecho de ser él el protagonista de un libro, pero insistió en que el volumen, «más que de homenaje a un escritor, es de homenaje al propio Premio de las Letras Teresa de Ávila, que tiene un prestigio extraordinario. El hecho de que me dediquen el libro no es un mérito tanto para mí como para quienes hacen y financian el libro. Que viva la literatura y dejémonos de nombres», señaló.

Sobre su relación con Ávila explicó que ha cambiado desde el premio, ya que desde entonces ha hecho «grandes amigos aquí y para mí Ávila ya no es la de las Murallas, sino la de Jesús, José María o Almudena».

Aprovechamos para preguntarle por la firma de libros de la mañana, encuentro en el que pudo conocer las opiniones de sus lectores sobre su última novela, a su juicio «un lujo para un escritor. Uno no sabe lo que ha escrito hasta que el lector se lo dice el lector, una vez escrito el libro es más del lector que del escritor, pasa a su soberanía y eso es todo un descubrimiento a través de unos ojos nuevos». ¿Y que les ha parecido?, le pregunta mos. «Yo no sé pero todos me dicen que les gusta mucho, son muy cariñosos y ese cariño es correspondido por mí».