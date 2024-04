El Real Ávila, un líder indiscutible en el derbi

Diocesanos.

MarioVelayos; Garri, Fala (SergioNogal, 73'), Josito, Nacho; Encinar, Docar (Robles, 65'), SergioMayorga, Jean (Fer, 57'), Guille Velayos; Miguel Muñoz (Ibra, 65').

Real Ávila.

Álvaro (Alberto Garrosa, 80'); Alpha, Carlos Pascual, Ibra, Toper; Tena (Simón, 83'), Fer Albín (Álex Moreno, 65'); Alberto Martín, Adilson (Paco Benítez, 80), Jorge Campos; Shergo (Fer, 80')

Goles.

0-1 (20') Shergo. 1-1 (46')Encinar de penalti. 1-2 (51') Toper de penalti. 1-3 (67') Tena. 1-4 (72') Jorge Campos. 1-5 (78') Carlos Pascual

Árbitro.

Gutiérrez Garrote.

Mostró cartulinas amarillas a los colegiales Josito; y a los encarnados Carlos Pascual, Tena,Fer Albín,Fer Díaz e Ibra.Expulsados IvánLastras yMiguel de la Fuente (R'80)

Incidencias.

Partido correspondiente a la jornada 30ª delGrupo VIII de Tercera disputado en el Sancti Spíritu.

El Real Ávila fue el líder en el Sancti Spíritu ante un Colegios Diocesanos al que le quedó grande la cita y la ocasión y que sale muy dañado del duelo ante su vecino. No es el año de los chicos del SanctiSpíritu, que rápidamente asumieron que el 'Derbi del Río Chico' acabaría en las vitrinas de los encarnados, que salen reforzados y lanzados hacia un ascenso directo. Los de Miguel de la Fuente parecen ya totalmente recuperados de ese bache de juego, resultados y sensaciones que les llevó a perder la ventaja sobre sus perseguidores y la personalidad y autoridad que se le presupone a un líder.La recuperaron por momentos ante elAstorga y la sacaron a relucir ante los colegiales, que se encontraron con una oportunidad inesperada cuando las cabezas de Encinar y Alpha chocaron en el área y el colegiado marcó penalti. Un gol (1-1) que podría haber removido el ánimo de los encarnados.'Podría', porque la respuesta a los apuros se la regaló el propio Diocesanos tras el saque de centro con un penalti inoportuno con el que Toper cerró cualquier duda (1-2) y noqueó definitivamente a unDiocesanos que a partir de ahí hubiera deseado haber terminado el partido. Ni 'patadas' se vieron sobre el césped. El calentón quedó para los banquillos, donde se dijeron de todo –antes y después– en un partido en el que Miguel de la Fuente e IvánLastras acabaron expulsados.

El partido acabó 1-5 pero comenzó con otra cara muy diferente. No salió a esperar ni a pensárselo el Diocesanos. El primer disparo del partido –minuto 3– se lo anotóMayorga en un arranque con ganas e intenciones de los chicos de IvánLastras. Fue el arranque, poco más. Rápido empezaría a marcar terreno el Real Ávila, especialmente a balón parado. Tuvo la primera Adilson cuando Tóper la botaba desde un lateral, Carlos Pascual la peinaba y Adilson, solo anteMarioVelayos, la estrellaba en el 'muñeco'. La ocasión fue clara. Volvería a las andadas el equipo de Miguel de la Fuente de nuevo a balón parado, una tortura para los colegiales. Esta vez desde la banda izquierda era Tóper el que volvía a ejecutar un lanzamiento que nadie alcanzó a tocar y pudo sorprender a todos cuando el bote en el área obligó a Mario Velayos a estirarse de nuevo. Controlaba el Real Ávila el ritmo y el partido. Ya lo tenía en sus manos. Empezaba a entrar en Calor Shergo, que pediría penalti cuando chocó conJosito dentro del área y el encarnado terminó en el suelo.

Se movía rápido el balón. Se entendían Alberto Martín y Toper en banda como lo hacía Fer Albín y Tena, que regaló a todos una clase magistral, en el centro del campo. Hacía minutos que los encarnados habían domado el ímpetu inicial de los colegiales, que intentaban estirarse con el balón pero vivían demasiados minutos encogidos sin él.

Que sería un partido detalles lo sabían todos y en uno de ellos llegaría el 0-1 delReal Ávila. Fue un 'detallazo' el desplazamiento en largo con el que Alberto Martín encontró a Jorge Campos en carrera por banda. Quebró a Garri hacia dentro, por dónde si no, para perfilarse de zurda y lanzar un centro perfecto al área, donde Shergo batía de cabeza a Mario Velayos por el palo corto. Demasiado sencillo por parte de un Diocesanos que se está jugando la vida pero que no la pone, o no sabe cómo ponerla, en cada acción. Segundo gol del '9' este curso para abrir el marcador y darle la tranquilidad al equipo que necesitaba.

El gol le dio a Shergo la confianza que necesitaba.La misma que le sobra a Carlos Pascual en la zaga o que ha recuperado Alberto Martín, que parece otro, como el equipo. Que todo vaya unido no es casualidad.

No veía el Diocesanos cómo hacer dudar a un Real Ávila que dominaba el partido desde la tranquilidad de un marcador a su favor y un rival que no mordía. Con la primera parte ya mortecina buscando el respiro del descaso Alberto Martín se inventó –minuto 40– un disparo precioso desde la frontal. Como gira la luna alrededor de la tierra, giró el balón buscando el palo largo a cámara lenta para marcharse junto al palo bajo el 'uuuuuy' de la grada, la encarnada, que se hizo notar. Se lo pusieron fácil los suyos.

El rescoldo de la primera parte dejó una última jugada de Jean en la que Encinar regaló un desplazamiento de escuadra y cartabón de área a área, de la suya a la ajena, donde Jean esperaba para encarar a Carlos Pascual. Le falló el control en el momento justo y no falló Fer Albin para echarle una mano al central y acabar con toda sospecha de gol.

Tras el paso por vestuarios el partido se redibujó de la manera más insospechada. Porque aún con la modorra propia del parón y el tener que volver a la faena, llegó el penalti a favor del Diocesanos. Saque de córner y choque de cabezas entre Encinar y Alpha. No lo dudó Gutiérrez Garrote, que señaló los once metros ante la protesta de los encarnados y las primeras voces –amarlla a Lastras yDe la Fuente– entre los banquillos. No falló Encinar para colocar el 1-1 y ofrecer al Diocesanos una oportunidad inesperada. En sus manos tenía jugar con la inquietud del marcador y los miedos de unReal Ávila que recuperó la iniciativa en la siguiente jugada.

Porque en la reanudación y al saque de centro, un balón colgado a Adilson se convertía en penalti cuando Josito derribaba al de Guinea Bissau. Claro, clamoroso... Amarilla al central y de nuevo encontronazo entre los banquillos. Se lo pidió Toper, que desde los once metros batía a Mario Velayos para colocar el 1-2 en el minuto 51. La oportunidad que buscaba el Diocesanos y que tuvo, la perdió en un momento. Así es esta temporada de los colegiales.

El Real Ávila no sólo recuperó la iniciativa y evitó los líos, sino que noqueó a un Diocesanos que tras el penalti acabó hundido. Subió la intensidad el equipo encarnado, que buscó la sentencia. En un momento vieron la amarilla Tena y Fer Albín. Quitó al segundo –por Álex Moreno–y mantuvo a Tena. Un acierto, porque el capitán sentenció el partido. La jugada la comenzó Shergo.En uno de sus mejores partidos –entendió lo que se necesitaba de él– se marchó de Garri y evitó a Fala, que estiró la pierna ante el riesgo de un nuevo penalti, pero perdió el balón en el choque con Josito. La recuperó Tena en el área, que agachó la cabeza, porfió en su idea y entre un manojo de piernas y regates, la pegó duro al palo corto para hacer el 1-3. Pese a los muchos minutos que quedaban, el duelo estaba sentenciado.

Estaba noqueado el Diocesanos, que corría el riesgo de llevarse un duro revés. Y se lo llevó. Se movían como querían los encarnados y se movió Tena hacia la banda. Desde allí filtró el pase a la frontal, donde Adilson la 'dejó' correr hacia Jorge Campos, que entró desde la banda derecha en total soledad para ponerla (1-4) de rosca exquisita con el interior de la zurda al palo largo, donde no podía alcanzar Mario Velayos, que volvía a recoger un balón del interior del área. El quinto, poco después. Córner botado por Tóper desde la derecha y Carlos Pascual que voló en el área para cabecear con toda su alma y esa melena a lo Puyol para hacer el 1-5 defintivo ante un Diocesanos sin capacidad de respuesta.

Con el partido encarrilado, de la Fuente movió banquillo. Saltó Garrosa, portero suplente, y se armó el 'belén'. Desde el banquillo del Diocesanos lo entendieron como una falta de respeto en un partido de guante blanco en el césped pero tenso en el área técnica. Vieron la roja IvánLastras y Miguel de la Fuente, acudió la Policía a la zona de los banquillos y el partido se cerró con un triunfo que coloca a los encarnados muy cerca del ascenso. Y a los colegiales del descenso. No había premio posible para los dos.