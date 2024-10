Crecidas en los ríos abulenses, con aviso naranja en El Barco

Las lluvias caídas provocaron un aumento de caudales en la cuenca del Duero, lo que motivó la declaración de alerta naranja del río Tormes en El Barco de Ávila, donde el cauce pasó con 646,4 metros cúbicos por segundo y una altura de 3,76 metros, si bien es cierto que durante la jornada se vio que este caudal fue volviendo a la normalidad.

Además, durante la mañana iba en aumento el nivel del mismo río en la localidad salmantina de Puente Congosto, 18 kilómetros aguas abajo, por donde el Tormes transitaba con 4,63 metros cúbicos por segundo y una altura en ese punto de 4,63 metros, tal y como informa el Servicio Automático de Información Hidrológica y de Calidad del SAIHDuero, que recoge en tiempo real los datos de información hidrológica, meteorológica y de calidad del agua para gestionar el estado y comportamiento de los distintos ríos principales y afluentes que componen la cuenca.

Sobre esta situación, la alcaldesa de El Barco de Ávila, Pilar Araoz, explicó que, en principio, no había «grandes daños», aunque con la subida sí que se habían visto algunas ramas y troncos que recoger en la potabilizadora. Por lo demás, no habían «observado más cosas», aunque son conscientes de que tenían que esperar a la bajada completa del caudal (a primera hora de la tarde iba por la mitad) para ver si había más daños, quizá en alguna valla. Sin embargo, por el momento no les habían comunicado daños en las huertas y la situación era muy diferente a todos los problemas que hubo con la anterior riada.

Crecidas en los ríos abulenses, con aviso naranja en El BarcoEn el caso del río Alberche, a su paso por el Navaluenga la crecida del río también llevó a que se desbordara pero fue una situación que sólo se mantuvo durante media hora, según explican desde Protección Civil de la localidad, comenzando en muy poco tiempo a bajar. Esto significa, según explicaron, que no había habido ningún problema y el agua llegó a los márgenes del río y al asfalto por lo que se cerró el puente durante esa media hora y, en principio, no fueron necesarias más actuaciones.

En este punto del río Alberche se comenzó la jornada a medianoche con un caudal que no llegaba a los siete metros cúbicos por segundo mientras que a las 10,00 horas, en su pico, estaba rozando los 244, momento a partir del cual comenzó a bajar.