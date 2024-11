Peter Kariuki, un récord monumental para la Media Maratón

Venía a por ello y con ello se hizo, con la victoria en el X Media Maratón Ávila Monumental, con el récord de la prueba y con el premio especial por bajar de 1 hora y 5 minutos. Todo ello lo conseguía el keniata Peter Kariuki (Club AtletismoAlbacete) que no sólo superaba con rotundidad el récord de la prueba –estaba en manos del leonés SergioSánchez con 1h.06'46'– sino que se llevó el premio especial –bajas de 1h.05'– al llegar a meta bajo un crono de 1h.03'31''. Increíble. Kariuki se convertía en el protagonista indiscutible en una edición en la que 1.263 atletas tomaron las calles de Ávila en una mañana diferente.No sólo fue la presencia de los atletas africanos, claros dominadores de la prueba, sino un cambio de recorrido que aceleró el paso de todos en los primeros 10 kilómetros y les calentó las piernas en la otra mitad. No le importó Kariuki –«ha sido una carrera dura»– como tampoco lo echó al ver Gema Martín Borgas (Bilbao Atletismo), que se hacía con la victoria entre las féminas y firmaba otro récord muy particular. Cuarto triunfo de la salmantina en la media abulense. De su primera victoria en 2013, en la primera edición de todas, siguiendo por los triunfos en 2016 y 2022 y rubricar estos diez años monumentales –covid de por medio– con el actual en 2024. El de Gema fue otro de los nombres propios que dejó una edición en el que las victorias en el 10K fueron para el abulense Diego Zazo (ClubPuente Romanillos) y la burgalesa, pero afincada en Ávila, Sheila Marrón (Imagen FDR).

Con los Cuatro Postes como escenario y tras un minuto de silencio en recuerdo por las víctimas de la Dana de Valencia, se presentaba la XMedia Maratón y II 10K Ávila Monumental marcada por la presencia de los africanos Peter Kariuki (Club AtletismoAlbacete), David Kiplagat (AtletismoCalatayud) o Eric Nzambimana (Vicky Foods) en primera línea de salida. Sobre ellos estaban todos los ojos en una edición en la que las obras –especialmente en la zona de Eduardo Marquina– llevaron a cambiar el anterior recorrido. Era una incógnita –«valoraremos entre los atletas qué les ha parecido» decía después José Fidencio Morcuende, presidente de Ecosport, satisfecho por el desarrollo de la prueba– para todos pero ante la duda, no dudaron en tirar de inicio Kariuki, Kiplagat y Nzambimana, que tomaron la delantera desde los primeros metros con otro paso diferente al resto.

Avanzaba la carrera por la zona sur de la ciudad –El Soto, Avenida de los Derechos Humanos o Carretera de Burgohondo– y Peter Kariuki tomaba el mando. Estaba decidido a imponer su propio ritmo.«He decidido irme solo. En un recorrido con tantas cuestas he tomado esa decisión».Y la apuesta le salió bien. No le podían seguir Kiplagat ni Nzambimana, que fueron perdiendo contacto con el atleta del ClubAtletismo Albacete a medida que avanzaba la prueba. Por detrás los abulenses Alejandro Galindo (Club Puente Romanillos) y Luis Miguel Sánchez Blanco (Bikilia) disputaban otra carrera muy diferente.

Pasaba Kariuki por contrameta y cumplía los primeros 10 kilómetros con una marca de 29'01''. Quedaba lo más complicado. El recorrido pasaba a toda la zona de La Encarnación, San Antonio u Hornos Caleros, donde el asfalto pica hacia arriba y pone al límite a todos. Ydel recurveo del casco histórico salió como un 'cohete' Kariuki, que se lanzó por la Ronda Vieja en busca de todo, de una victoria que era segura, del premio especial y del récord de la prueba. «Acelera que nos pilla» decían dentro del coche de jueces que abría carrera, porque efectivamente bajaba el adoquinado volando. Y con una marca de 1h.03''31 y entre el aplauso del público levantaba los brazos Peter Kariuki, que inscribe su nombre en la Media Maratón Ávila Monumental por muchos motivos.La segunda plaza fue para el keniata David Kiplagat (A.Calatayud) con 1'04''51'' y la tercera para el burundés Eric Nzambimana (Vicky Foods) con 1h.06'03''. El triunfo para los atletas 'terrenales' fue para Alejandro Galindo (Club Puente Romanillos), cuarto con 1h.11'22''. «Ha sido una carrera de ir cogiendo ritmo.Los tres primeros, son otro mundo» decía después. Quinto era Luis Miguel Sánchez Blanco (Bikila) con 1h.11'39''.

Entre las chicas el debate estaba entre Verónica Sánchez (Vino de Toro Caja Rural), ganadora en 2023, y Gema Martín Borgas (Bilbao Atletismo), vencedora en tres ocasiones. Y la salmantina, para la que correr en Ávila «es correr como en casa», se hizo con la cuarta victoria en una carrera en la que fue a su ritmo. «No hay estrategia. No me fijo en el resto. Yo corro con lo que tengo en el cuerpo». Desde el inicio se quedó al frente de la prueba femenina para hacerse con la victoria gracias a un tiempo de 1h.16''48''. La segunda plaza fue para Verónica Sánchez (Vino de Toro Caja Rural) con 1h.22'27'' y tercera Carmen Sánchez con 1'23'06''. Esther Rodríguez (Escuela Triatlón Salmantina) y Olga Justo Encinar eran cuarta y quinta respectivamente.

En la prueba del 10K Ávila Monumental –372 participantes– se estrenó con victoria DiegoZazo (ClubPuente Romanillos) en una edición que no pudo correr Diego Jiménez, lesionado en el pie pero que en breve empezará a correr. Tomó el testigo otro Diego pero Zazo de apellido, que conseguía el triunfo con un tiempo de 32'22''. Tras unos primeros kilómetros más llanos apretando, en el tramo final «que pica un poquito» supo aguantar el ritmo. Andrés Gimeno (Cecinas Pablo Atletismo La Bañeza) fue segundo con 32'38'' y SergioSotelo (CALa Bañeza) tercero con 32'53''.

Entre las chicas triunfo de la burgalesa Sheila Marrón (Image FDR), que se imponía con una marca de 37'19''. Afincada en Ávila, Sheila reconocía el triunfo como inesperado en su primera participación. «Había viento, no quería quedarme en tierra de nadie».Pero se quedó, aunque supo sobrellevarlo para hacerse con la victoria. Beatriz Hernández (Vino de Toro Caja Rural) y María Jesús Vázquez Palomo fueron segunda y tercera.

Cuatro triunfos en la Media... Cinco en el Cross

Edición de récords en la X Media Maratón Ávila Monumental. El que consiguió Peter Kariuki. El keniata llegó decidido a derribar todas las marcas y tumbó el tiempo que SergioSánchez estableció en 2017. El leonés, ganador en tres ocasiones, firmó en una de ellas 1h.06'46''.Esta vez se sabía que caerían. No sólo era el cambio de recorrido, con una parte inicial más llana, sino la presencia de los atletas africanos. «Vamos a contar con atletas de bastante nivel» avisaba en la previa José Fidencio Morcuende. Efectivamente, otro nivel, como el nuevo récord de 1h.03'31'' que a partir de ahora lucirán como el mejor tiempo. De otro nivel. Pero no es el único récord que se batió en el esta décima edición.El otro llevó el nombre de Gema Martín Borgas, salmantina pero abulense. Porque Gema lleva ganando en Ávila desde hace más de una década, desde aquel 2012 en el que se anotó su primer Cross Ciudad de Ávila - Memorial José Soriano. Hasta en cinco ocasiones –la última en 2023– se ha impuesto en la prueba de referencia del campo a través abulense. Nadie ha ganado –la iguala Diego Jiménez—tanto como ella.Ni en El Soto ni en el Lienzo Norte, donde este fin de semana se convertía en la atleta, femenina y masculina, con más triunfos. Cuarta victoria. Compartía hasta ahora el mérito conSergio Sánchez, ganador en 206, 2017 y 2019. Gema lo había hecho en 2013, la primera edición de todas, 2015 y 2022. Y en el décimo aniversario de la Media Maratón Ávila Monumental, Gema rindió homenaje a la prueba y a sí misma con un nuevo triunfo en este 2024. Tiene mérito.