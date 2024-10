El traslado de servicios en la Diputación será "inminente"

El presidente de la Diputación Provincila de Ávila, Carlos García, aseguró que el traslado de servicios a las nuevas dependencias de la institución provincial será «inminente». Así lo aseguró en el transcurso de la entrevista que concedió a La8 Ávila, en el transcurso de su informativo, que se emitió este viernes precisamente desde las nuevas dependencias provinciales que se inauguraron este pasado jueves.

Carlos García, que fue entrevistado por la directora de La8 Ávila, Patricia Carrera, aseguró que «después de mucho trabajo, mucho tiempo, los proyectos se van cuajando y tener un edificio funcional, accesible, un edificio que centralice servicios, que optimice recursos, es muy importante para la Diputación Provincial, porque esos nuevos recursos son los que van a redundar de manera directa en los 247 municipios de la provincia y los 100.000 abulenses que viven en ella».

El presidente de la Diputación, que agradeció la aportación de la Junta de Castilla y León sufragando un 40% de un presupuesto que ha superado los 3 millones de euros, precisó que en estos 1.500 metros cuadrados, distribuidos en dos plantas y un semisotano, se ubicarán el Archivo General de la Diputación, que se encuentra en el Colegio de Medicina;el área de Cultura, Juventud y Deportes, así como la Institución Gran Duque de Alba, que hasta ahora estaba en el Palacete de Nebreda;el área de Turismo, el de Proyectos Europeos y la Agencia Provincial de Energía, que estaban en el Centro de Estudios Universitarios;así como el personal de Organismo Autónomo de Recaudación, que se encontraban en el Mercado Chico. Ytambién habrá espacio para el área de Informática.

En este sentido, Carlos García señaló que «el traslado será inminente. Una vez que ya está inaugurado vamos a ir procediendo de manera escalonada para ir conectando todos los equipos y que este edificio sea funcional y esté operativo a la mayor brevedad».

Carlos García recordó que las obras de este edificio se han prolongado durante cerca de once años, «teniendo en cuenta que hubo cuatro años que estuvieron paralizadas, porque había personas que entendían que esto era absurdo, pero no era absurdo, porque entendemos que la centralización del servicio lo que hace es facilitar las cosas a todos aquellos abulenses que tienen que hacer una gestión con la Diputación Provincial».

El presidente de la Diputación Provincial también se refirió a la ausencia del alcalde de Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, que también fue presidente de la Diputación, en el acto de inauguración, mientras que sí fue invitado otro expresidente, como Agustín González. En este sentido, Carlos García defendió que «Agustín González inició este proyecto, y dio los primeros pasos para adquirir el edificio. Yel señor Sánchez Cabrera se encargó de paralizarla. O sea dos presidentes que ven la funcionalidad de una Diputación totalmente de manera diferenciada. Ycreo que desde Por Ávila han intentado desviar la atención de un proyecto histórico que ve la luz».

A su vez, le quiso dar un consejo al alcalde de Ávila, «que destine el tiempo a dialogar con los grupos políticos en el Ayuntamiento de Ávila, que escuche más a los grupos políticos y que no presente unas cuentas que son un tragala para la sociedad abulense». Yañadió que «una vez más, en vez de poner el foco en el abulense, lo que hace es criminalizarle con ese hachazo fiscal que pretende para la aprobación de los presupuestos».

Presupuestos. A continuación, Carlos García se refirió también a los presupuestos de la Diputación Provincial y anunció que «en unos días tendremos ya ese adelanto por las diferentes áreas» y aseguró que «serán unas cuentas que se van a consensuar con todos y cada uno de los grupos políticos, y que van a tener al abulenes en el eje de la acción institucional y política de esta institución».

Según el presidente de la Diputación, serán unas cuentas que «van a tener en cuenta a las personas vulnerables, van a defender al tejido asociativo, no van a recortar como en otras instituciones cercanas a la Diputación y que no van a culpabilizar a la oposición de todos aquellos aumentos o disminuciones» que se produzcan.

A continuación, Carlos García se refirió a uno de los grandes proyectos de esta legislatura en la Diputación Provincial, como es la puesta en marcha de los cinco parques de bomberos, y anunció que en el Pleno del mes de octubre se aprobarán las bases para la convocatoria de la oferta de empleo público para cubrir 41 plazas de bomberos y en el Pleno de diciembre se aprobará la oferta de empleo público de cara al año 2025 que llevará 55 plazas, hasta completar las 96 personas que integrarán este servicio.

El presidente de la Diputación también aseguró que se está avanzando en la creación del Consorcio Provincial de Turismo y en la comisión que se celebrará el próximo día 21 se tratarán las distintas enmiendas presentadas por los grupos políticos, con el objetivo de que esté en funcionamiento en 2025.

De igual modo, hizo alusión al proyecto Stellarium, del que ya se está trabajando en la redacción del nuevo proyecto de ejcución tras el incremento del presupuesto en las obras. Ymanifestó que «queremos que el edificio Stellarium no solo sea un proyecto referente en el centro de la Península, sino también un referente a nivel internacional. Yqueremos que, a través de esa estrategia turística, que se ponga en valor toda nuestra historia, nuestra cultura, nuestro patrimonio, nuestra gastronomía, nuestra naturaleza, nuestra micología...».

Colegio de Huérfanos. Finalmente, Carlos García abordó el tema de la enajenación del antiguo Colegio de Huérfanos y defendió que «es una subasta pública». Y haciendo alusión a las críticas vertidas desde el PSOE, manifestó que «si tan claro lo tenía el Partido Socialista, que hubiera presentado alguna alegación», y no lo ha hecho. A su vez, siguió diciendo que «nosotros creemos que para el desarrollo universitario de esta capital y de esta provincia no habrá ningún proyecto educativo que invierta en un edificio que no es suyo. Y nosotros, una vez que trasladamos a nuestro personal aquí, que traslademos al personal y a los estudiantes de la UNED al Palacete de Nebreda, desde la Diputación no tiene ningún sentido prestar un servicio administrativo en un edificio que no está creado para ese fin, y sobre todo teniendo en cuenta un convenio adscrito a una universidad que dura hasta el año 2047».