Ya han comenzado los contactos entre los grupos políticos que componen el Ayuntamiento de Ávila de cara a intentar llegar a un acuerdo que permita aprobar el presupuesto para el año que viene, y desde la oposición se pone en aviso al equipo de gobierno de algunas de las condiciones que debe cumplir si quiere evitar llegar a una moción de confianza, tal y como sucedió con el presupuesto de este año. De esta manera, Partido Popular, PSOE y VOX adelantan que algunas de sus peticiones van a necesitar de mucho trabajo de consenso que, al menos de momento, no ha sido posible en el Consistorio abulense. Como líneas generales, los populares piden un cambio en Por Ávila a la hora de negociar; los socialistas aluden a la necesidad de «políticas de izquierda» por parte del equipo de gobierno;y VOX insiste en la «ejemplaridad política» rebajando gastos de liberados, entre otros. Además, hay otras consideraciones que desde estos tres grupos se ponen en conocimiento:

Partido Popular

El portavoz del Partido Popular, Jorge Pato, espera de las conversaciones que «el equipo de gobierno haya aprendido la lección de lo que pasó en la negociación del presupuesto de este año y no trate de imponer nada. A la vista de cómo reaccione a nuestras propuestas veremos si hay interés por su parte de negociar o lo que pretenden es únicamente imponer sus medidas, como pasó en la anterior negociación presupuestaria». A partir de ahí, «nosotros estamos abiertos al diálogo y vamos con buena predisposición», pero «es el equipo de gobierno el que también debe estar abierto a negociar, para lo que tendrá que cambiar su actitud». Para el PP está claro que «a esta situación caótica desde el punto de vista económico en el Ayuntamiento llegamos por la incapacidad de gestión que Por Ávila ha demostrado en los últimos cinco años, sin que hayan dado respuestas a cómo se ha llegado hasta aquí». Pato considera que sería positivo de cara a esas negociaciones que desde el equipo de gobierno, «se ofreciera un gesto de solidaridad con los abulenses. No puede ser que Por Ávila les exija un esfuerzo económico con una subida del 10% en el IBI y del 20% en algunas tasas, y no haya ninguna medida de reducción de gastos en concejales liberados o en sus sueldos». Por último, Pato afirma que lo que está buscando Por Ávila es «su supervivencia política, más que poner en marcha un proyecto de ciudad que defienda los intereses de los abulenses», otra cuestión a modificar de cara a las negociaciones.

PSOE

Desde el grupo municipal socialista se informa que «los concejales de este grupo estamos analizando minuciosamente los documentos aportados por el equipo de gobierno para la toma de una postura a los mismos que, a su vez, consensuaremos con nuestra militancia como siempre venimos haciendo y no puede ser de otra manera». Los cuatro concejales del PSOE advierten que «para la toma de la decisión final nos vemos obligados también a contextualizar estas ordenanzas y presupuestos de 2025 en el marco político municipal que estamos viviendo desde junio del año 2023», y por ello tendrán presente, «los incumplimientos que ha tenido Por Ávila en este año 2024 con el grupo municipal socialista y por ende con nuestra militancia, votantes y abulenses que se han visto perjudicados por la no prestación del servicio de ayuda a domicilio en su totalidad, aumentando la lista de espera todos los meses; la minoración de horas e instalaciones deportivas de la actividad Kedada3.0; y la no subsanación de los posibles errores de trazado del carril bici de la zona sur, compromisos que Por Ávila había aceptado y que tenían que haber sido subsanado en este 2024». Por último, comentan desde el PSOE que «también tendremos en cuenta las decisiones políticas que Por Ávila ha ido tomando en este primer año de mandato y ante las que este grupo municipal socialista se ha opuesto en múltiples ocasiones, sin tener nuestra postura en consideración». Para los socialistas, estas decisiones «se identifican más con las políticas de derechas que de izquierdas, a las que orgullosamente representamos en este Consistorio».

VOX

El portavoz de VOX, José Manuel Lorenzo Serapio, coincide con el PP en que «la nefasta situación económica del Ayuntamiento se debe a una gestión manifiestamente mejorable de Por Ávila» y critica que «el ajuste presupuestario había que haberlo hecho en 2022, que es cuando subieron los precios, pero al año siguiente había elecciones y por eso Por Ávila no se atrevió». Ahora, «estamos en una parálisis sin precedente en el Ayuntamiento, con 4 años perdidos», pero pensando en el futuro «hay que trabajar entre todos para evitar perder otro año». Para ello, Lorenzo pide «un proyecto de ciudad», a lo que VOX ayuda con «un documento con 23 medidas» sobre el que se trabajará en las negociaciones, porque «estamos dispuestos a ayudar, a hablar con todos para entre todos salvar la situación». Ese es el propósito de VOX, aunque para ello «la subida generalizada de impuestos es un obstáculo complicado», y más si «no hay ninguna medida de ejemplaridad política en la reducción de liberados por parte de Por Ávila». Lorenzo valora la opción de que «se negocie una subida del IBI, pero menor» que la del 10% anunciada, y aunque «desde VOX queremos ayuda a buscar soluciones», avisa que «no va a ser fácil».