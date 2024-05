El PP cree que el alcalde se «extralimitó en sus funciones»

El Grupo Municipal del Partido Popular pide que el alcalde de Ávila «dé explicaciones a la sociedad abulense en general y a la Asociación Banda de Música de Ávila en particular» sobre lo ocurrido el pasado jueves a la salida de la procesión de San Segundo y «las razones que llevaron al primer edil a censurar e impedir la participación altruista de la formación musical en el desfile con el patrón de la ciudad», situación, aseguran desde el PP, que «empañó, sin duda, uno de los grandes días de fiesta en Ávila».

Lamentan los populares además que «tras el bochorno y la pitada» al equipo de Gobierno, Sánchez Cabrera aún no se haya pronunciado sobre lo ocurrido. «Con la prisa que se da para lanzar ataques a la oposición y a cualquiera que le estorbe… no puede mantenerse callado, y menos después de dejar caer que la prohibición fue del Cabildo Catedral o del Obispado», apuntan desde el PP que asegura que estas explicaciones carecen de credibilidad y que «toda la ciudad sabe que no es así».

«¿Se va a poner delante de la prensa a dar explicaciones o va a esconderse más días esperando que se olvide la polémica?», se preguntan los ediles populares que consideran que el alcalde «se extralimitó en sus atribuciones al impedir que una entidad de la ciudad participara en un acto que no organiza el Ayuntamiento, sino la Cofradía de San Segundo en colaboración con el Obispado y el Cabildo, cuya participación estaba anunciada en el programa de fiestas». Es más, apuntan que aunque el regidor «quiso evitar quedar en evidencia impidiendo que la Banda participase gratis en el acto después de haberla condenado a la desaparición con sus presupuestos de recortes para todos menos para sí mismo, se llevó el reproche, bien merecido, de no pocos abulenses en distintos puntos del recorrido de la procesión».