Fundabem organiza un mercadillo solidario para recaudar fondos

Fundabem quiere recaudar fondos para mejorar su situación económica de cara a poder seguir realizando proyectos y mantener el volumen de plantilla y actividades. En este marco este año ha apostado por la organización de un mercadillo solidario que, además de la propia actividad de venta de ropa, plantas y otros artículos, esté acompañado de talleres y propuestas de ocio para incentivar la presencia de los abulenses de todas las edades. La idea que este mercadillo se pueda convertir en un evento anual en la ciudad, una idea que dependerá de la aceptación de los vecinos.

El mercadillo tendrá lugar el sábado y domingo en el Paseo del Rastro, en horario de once de la mañana a las 22,30 horas (el domingo se acabará un poco antes). Cerca de 30 personas voluntarias participarán en un evento con el que también se quiere dinamizar la ciudad, sumado al objetivo de conseguir dinero para desarrollar proyectos para las personas con discapacidad. En los puntos se venderá ropa de segunda mano y de su tienda 'Volveré', plantas de su vivero de La Aldea, productos de tela, costura e imanes que realizan los usuarios en el centro ocupacional, libros de segunda mano, antigüedades y juguetes, además de bocadillos y bebidas. También se dará información sobre la fundación, se venderán números para la rifa de productos donados por los colaboradores, entre ellos una bicicleta, y se podrá colaborar con donativos.

La programación será intensa, con propuestas de zumba, un taller de huerto ecológico, una actuacion de percusión (a cargo de Bandué), y música con el DJ Everon, el sábado, y taller de reciclado de camisetas, taller de nidos de madera, actuación de magia (18,30 horas) y el sorteo, el domingo.

La recaudación irá destinada a todos los proyectos y actividades de Fudabem, aunque especialmente a la puesta en marcha de un "proyecto innovador" para conectar a través de las nuevas tecnologías a personas con discapacidad de Ávila y Latinoamérica. Se ha empezado con un colectivo de Colombia y se busca seguir ampliando a otros países e incluso programar un encuentro físico, al considerar que el intercambio de experiencias puede ser muy beneficioso.

La actividad de Fudabem este fin de semana no acabará ahí, ya que también participarán en la gala del humor, con motivo de los Galardones Alcazaba, y en el partido solidario.

Desde Fundabem se explicó que en estos momentos no es que haya una necesidad económica especial, sino que "siempre hay dificultades". Las ayudas económicas de las administraciones han bajado y "hay momentos del año en el que necesitamos tesorería para, por ejemplo, poder pagar las nóminas", no en vano "generamos mucho empleo" y además "siempre hay ingresos no previstos", indicó su director gerente, Samuel Hernández. El presidente, Fernando García, explicó que la vida de una empresa con fines sociales es "compleja" y la situación económica "siempre es complicada". Además, a veces sienten que "somos invisibles de cara a la sociedad", de ahí que animaran a los abulenses a "acercarse a conocernos".