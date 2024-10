Sí a la moción para recuperar horarios de bus en Arévalo

La Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible del Senado aprobó la moción presentada por el Partido Popular para recuperar los anteriores horarios de la línea de autobús que une Arévalo con Madrid y Salamanca en los mismos términos que estaba antes de la entrada de la nueva concesionaria. La moción fue llevada a la cámara por el senador abulense y alcalde de Arévalo, Vidal Galicia, que consiguió el apoyo de la propuesta sin votos en contra (17 a favor y 13 abstenciones). Esto sucedió aunque el PSOE intentó la aprobación de una enmienda, que no salió adelante. Lo que sí lo hizo fue la moción del PP en la que se pedía recuperar los anteriores horarios del servicio de autobús y que vuelva a haber una taquilla en Arévalo.

En su intervención, Galicia defendió que el cambio de horarios no solo afecta a Arévalo, sino a otros lugares de Ávila y otras provincias y se refirió a que ni siquiera estaban planteando más frecuencias sino la recuperación de las que ya había. Habló de un cambio de horarios «público y notorio» por parte de la nueva concesionaria y puso ejemplos de cómo afecta a los usuarios del día a día, como ocurre con estudiantes que van a Salamanca a la universidad y antes tenían un autobús a las 7 de la tarde y ahora es a las doce de la noche.

Insistió en que ya están «acostumbrados» a los horarios que había y eliminarlos es para ellos un «grave perjuicio», además de pedir que se vuelva a implantar la oficina expendedora de billetes que «con la nueva concesión no existe», lo que ha generado «un caos» por no saber donde recoger el billete y el problema que supone para las personas mayores tenerlo que hacer por internet.

En su primera intervención, el senador Francisco Díaz Muñoz (PSOE) propuso una enmienda con dos puntos, que no fue aprobada. Según su defensa, en la que insistió en que ha habido cambios en los horarios no en el número de frecuencias y criticó que Arévalo no tuviera estación de autobuses lo que corresponde a la autonomía, pidió que lo que se hiciera fuera que el Gobierno de España propusiera a la empresa concesionaria que analice cuál es la situación «para que se propongan los cambios oportunos que den respuesta a la situación que se está dando en determinados trayectos».

Y en cuanto a la taquilla, señaló que el anterior trabajador está haciendo unos cursos de adaptación y que la empresa está buscando un local para la venta de billetes. Por eso pidió «paciencia» a los ciudadanos porque la concesionaria lleva poco más de un mes cuando la anterior había estado 30 años.

La propuesta no fue aceptada por Vidal Galicia, que insistió en sus peticiones y en el «mínimo» de recuperar los horarios que había antes. «Decepcionante» fue la palabra con la que calificó la propuesta socialista, dando por asumido que con la moción del PP ya iban a ser necesarias una serie de gestiones y hablar con la empresa concesionaria para hacer ese ajuste. «Lo que quiero es que se restablezcan los horarios que estaban con anterioridad, como mínimo, porque esos son a los que estamos razonablemente acostumbrados. Sin pedir más», insistió. Y a partir de ahí podían llegar, como se decía desde el PSOE, otras mejoras como la instalación de una terminal de venta automática.

Sin que hubiera intervenciones de otros portavoces, en su segundo turno, el senador Díaz Muñoz insistió en que su propuesta era «más ambiciosa» y que la empresa necesita un tiempo de adaptación. También fue el momento de críticas al Partido Popular de Castilla yLeón, de quien dijo que tienen «una doble vara de medir» en el transporte cuando «las conexiones entre capitales no está garantizada y eso depende de la Junta». De Ávila, criticó que en el centro de salud de Fontiveros no estuviera asegurado el transporte a la demanda para hacerse una analítica o que no hubiera transporte público entre Candeleda y Arenas para alumnos de Formación Profesional.

En su último turno de palabra, en arevalense Vidal Galicia insistió en que se mantenían en su moción, sin cambios en los términos, y también rebatió las críticas, señalando directamente al transporte a la demanda en Castilla yLeón como un «ejemplo».

También habló del «poco compromiso» del PSOE con el ferrocarril y se preguntó si van a conseguir que se haga lo mismo con el de autobuses en el mundo rural.

Tras las intervenciones llegó el momento de la votación que se cerró con la aprobación de la propuesta del PP.