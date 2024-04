El Diocesanos, juez y parte con la permanencia en juego

Tres partidos quedan para acabar la temporada. La salvación, a dos puntos de distancia.Sobre el papel, cualquier equipo recién ascendido y consciente de sus limitaciones lo hubiera firmado como punto de partida para obrar la permanencia a final de curso. Sin embargo no es la realidad, no al menos si se rasca más allá de la superficie, de un Colegios Diocesanos que sigue vivo en la pelea por la salvación pero al que le rodea la sensación –quizás no es sensación, sino realidad– de que ha dejado escapar su momento. Aquel que se le presentó cuando, tras vencer a La Virgen del Camino, aprovechó el impulso para salir del descenso ganando al que era en ese momento su máximo rival en la pelea por la permanencia, el Mirandés B. Entonces, con los cruces en el horizonte ante el Laguna o el Bembibre, todo quedaba en sus manos con un calendario ante equipos de 'su' liga. Sin embargo la derrota ante los vallisoletanos y el cómo se produjo hizo un daño irreparable en un equipo que no ha sido capaz de digerir lo que le pasó entonces. Con todo ello, pese a todos los reveses, está a dos puntos de la permanencia, la que marca un Villaralbo que supo contener a los colegiales (0-0) la pasada jornada consciente de que el punto le valía. Mucho más viendo el calendario propio y el ajeno, el de un Diocesanos que comienza un tramo final de temporada infernal que se inaugura este miércoles ante un Salamanca UDS que necesita ganar sí o sí en el Sancti Spíritu si no quiere entregar a los encarnados la oportunidad de celebrar el campeonato este mismo miércoles.

«Vamos a ver si podemos dar la sorpresa y seguir con vida» es la propuesta de IvánLastras, técnico de un Colegios Diocesanos que con el empate ante el Villaralbo «nos hemos ganado una vida extra.Pasa primero por el miércoles y después por el sábado».Lo primero, lo más inmediato, el duelo ante los charros, un duelo que va a mover mucha gente, «bonito de ver», en el que esperan «poder competir», especialmente después de cruzarse en la primera vuelta y aquel 6-0 en El Helmántico que dio pie a todo tipo de comentarios. «Debemos aprender de aquello. Son un equipo que entran muy fuerte a los partidos. Allí cometimos errores impropios y nos quedamos con diez. Creo que el contexto del partido será diferente. Entendemos que llevarán la iniciativa del partido, que tendremos que correr mucho detrás de la pelota y aprovechar nuestras opciones».

Una tarde «de ambiente muy bonito» en el Sancti Spíritu con los aficionados propios y ajenos, «que serán incluso más», pero «por nuestra gente debemos estar a la altura y responder». Un choque para el que IvánLastras recupera a PabloNegro pero pierden para lo que resta de temporada a Camilo y Pitu. «Nos hemos quedado con 18-19 jugadores» comenta Lastras ante una semana de tres partidos en el que tendrán que repartir cargas e incluso no se descarta la presencia de algún jugador juvenil.

Más que lo físico, preocupa lo mental. «Somos un equipo al que le cuesta mentalmente. Somos un equipo 'flojo de coco' pero sabemos el papel que teníamos que asumir este año.Estamos a un partido de salir de ahí abajo. Sabemos los rivales a los que nos vamos a tener que enfrentar.Cada uno tenemos que luchar por nuestros objetivos y nos vamos a dejar todo por tratar de quedarnos».