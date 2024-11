Acuarelas con mucha vida

Seis pintores abulenses o muy directamente relacionados con Ávila, Yolanda Díaz, Teresa Fraile, José Luis Gil, Antonio Martínez, Pepe Rodríguez y Miriam Sánchez, han inaugurado en el Auditorio Municipal de San Francisco una exposición conjunta titulada 'Agua, color y vida', una generosa muestra de piezas de notable calidad en la ejecución y muy atractivas de ver para el público que tienen como técnica protagonista, que no exclusiva, a la acuarela.

Dos de los protagonistas, Yolanda Díaz y Miriam Sánchez, participaron ayer en la inauguración de la exposición, acompañadas por el concejal de Cultura, Ángel Sánchez, el cual destacó tanto «el título optimista de la exposición, 'Agua, color y vida'», como el hecho de que «cada uno de los seis artistas tiene su propia personalidad, pero todas las obras tiene un denominador común que es la vida».

Yolanda Díaz, que explicó que para esta exposición ha apostado no sólo por la acuarela sino también por el acrílico, «que no es la misma técnica pero también se utiliza el agua, aunque no fluye tanto como en la acuarela», agradeció al Ayuntamiento el regalo de poder exponer «en una sala preciosa» a la que invitó a asistir al público para ver una gran variedad de temáticas, paisajes urbanos y naturales, retrato, flores, marinas…

Como atractivo añadido a la exposición, que se ve con mucho gusto invitando al sosiego e incluso a repetir los pasos para repetir visión y descubrir nuevos detalles, cuatro de los artistas realizarán los días 10, 16 y 17 de noviembre demostraciones en directo de cómo desarrollan su labor creativa, talleres abiertos al público que tendrán lugar de 12,30 a 14,00 horas y a cuya finalización se sorteará entre los presentes la obra resultante de esa tarea.

El día 10 harán esa demostración de pintura Yolanda Díaz, con el tema 'Flores', y Miriam Sánchez, con el asunto 'Paseo del Rastro'; el día 16 Teresa Vannini se centrará en el 'Paisaje', y el día 17 José Luis Gil hará lo propio con 'Escenas callejeras'.

Miriam Sánchez, por su parte, quiso «recalcar que los seis componentes del grupo tenemos alguna vinculación con Ávila», y para ella esta cita es «muy especial, por poder exponer en mi ciudad, y creo que para los demás es también muy especial porque tenemos una colección de obras que es fantástica»; la obra de cada uno de los seis artistas, añadió, «tiene un estilo diferente, y creo que también es muy interesante ver una exposición donde con la misma técnica se reflejan estilos tan distintos».

La exposición puede visitarse hasta el día 17 de noviembre, de martes a viernes de 19,00 a 21,00 horas, sábados y festivos de 12,00 a 14,00 y de 19,00 a 21,00, y domingos de 12,00 a 14,00 horas.

REIVINDICACIÓN DEL AUDITORIO DE SAN FRANCISCO. Aprovechó ayer el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Ávila la inauguración de esta muestra conjunta para reivindicar el enorme potencial y belleza del Auditorio Municipal de San Francisco como sala de exposiciones, asegurando que «es uno de los sitios más hermosos pero menos valorados por la ciudad».

Ante esa realidad de que las exposiciones que allí se celebran suelen tener bastante menos visitantes que las que tienen lugar en el centro de la ciudad, Ángel Sánchez insistió en que deseo de que «la gente acuda aquí de la misma manera que acude al Episcopio, porque si el Episcopio es un sitio con una belleza extraordinaria este no lo es menos; creo que tenemos que poner en valor esta sala de San Francisco y conseguir que la gente acuda a ella y que disfrute lo que aquí se exponga igual que lo hacen en el Episcopio».

También coincidieron Yolanda Díaz y Miriam Sánchez en su apreciación de que la sala de exposiciones de San Francisco recibe menos visitas que el Episcopio, por lo que animaron a los amantes del arte a que rompan «la barrera psicológica que pueda haber de la distancia», porque en realidad estamos hablando de sólo unos cientos de metros.