En una cultura que a menudo valora la juventud, es esencial reconocer y apreciar las valiosas contribuciones que las personas mayores ofrecen a la sociedad». Ésta es una de las frases que Teresa, usuaria del programa municipal 'Ávila contigo', leía en el manifiesto preparado por el Ayuntamiento de Ávila para celebrar con ellos, con los mayores de la ciudad, el Día Internacional de las Personas de Edad.

La plaza del Mercado Chico se convertía en el escenario perfecto para rendir un doble homenaje: por una parte, a aquellas personas que, de manera voluntaria, llevan a cabo las muchas actividades que cada día animan a los veteranos abulenses a salir de casa para seguir activos y en contacto con la sociedad; y, por otra, precisamente a algunos de estos mayores: a los que tienen 90 años o más, y que demuestran a diario que, si se quiere, se puede. Con independencia de dolores, problemas o tristezas.

Pilar Herrera, Felisa del Dedo, Anastasio Blázquez Hernández, Marina Grande Elvira, Ángel Vallejo García, Rosalina Sánchez Pinto, María Dolores Chaparro, Castora Rodríguez Yuguero y Antonio Gómez García, el más veterano, con 99 años, fueron saliendo para, entre aplausos, recibir el cariño de todos los allí reunidos, así como una planta, «símbolo de las ganas de vivir y muestra de vuestra inteligencia emocional», les decían emocionadas Ana y Cristina, responsables de 'Ávila Contigo' y buenas conocedoras de todos y cada uno de ellos. También del padre Vicente Redondo, fraile de La Santa encargado de montar cada año el Belén, y al que también se le rendía este martes un cariñoso homenaje.

«Sois árboles fuertes. Las raíces vivas de nuestra sociedad y de nuestra ciudad.Qué sería de nosotros sin vuestros conocimientos», les alababan Ana yCristina, en presencia del alcalde de Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, y de parte de la Corporación Municipal.

Todos ellos aplaudieron también a los voluntarios homenajeados.Recibieron flores Inmaculada del Caso González, Dolores Ayuso, Almudena Hernández, Arsenia Hernández, Aurora San Segundo, Concepción Vozmediano, Mari Ángeles Gutiérrez Hernández, Rosa María Pastor, Víctor Manuel Arancel, Manuel López Muga, José María de la Fuente, Ángel Rodríguez García, Carmen de Andrés Arenas, Blanca Muñoz Nieto, Sagrario Sáez Domínguez y Enrique Zúñiga Riva.

Por cierto, el acto oficial (al que siguió un baile) lo cerró Antonio Gómez que, rozando el siglo de vida no tuvo reparo en coger el micrófono para lanzar un mensaje. «Hay que tener humanidad con todas las personas. Y me refiero a todas las autoridades que no hacen lo que tienen que hacer». Queda dicho.