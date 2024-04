Los tres grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Ávila, Partido Popular, PSOE y VOX no contemplan, de momento, presentar un escrito de renuncia a la moción de censura, tal y como les solicitó el alcalde de la ciudad, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, para acelerar la entrada en vigor del presupuesto municipal para el presente año. Todos optan por respetar los plazos, a la espera del desarrollo este jueves del Pleno en el que se debatirá la cuestión de confianza al alcalde, vinculada a los presupuestos del Ayuntamiento para este año.

En la jornada del martes, Sánchez Cabrera se dirigió en una comparecencia de prensa a los grupos de la oposición para pedirles que en caso de que no vayan a presentar una moción de censura tras la cuestión de confianza que, presumiblemente, hoy perderá el alcalde, renunciaran a la misma por escrito para, de esta manera, no tener que esperar un mes, que es el plazo legal para presentar esa moción de censura, para la entrada en vigor del presupuesto, pero dicha propuesta ha caído en saco roto, porque PP, PSOE y VOX no contemplan, en estos momentos, esa salida a la actual situación que atraviesa el Consistorio abulense.

El portavoz municipal del Partido Popular, Jorge Pato, lamentó que «al alcalde, después de posponer los presupuestos durante meses, ahora parece que le entran las prisas. Es más, debe estar muy seguro de que no tiene la confianza de los grupos de la oposición porque sin celebrarse el Pleno ya está pidiendo que se renuncie a la moción sin saber si tiene la confianza». Pato avanzó que la postura del PPva a ser la de «esperar al Pleno y a partir de ahí se verá cuál es el transcurso de los acontecimientos. Si el PSOE y VOX se echan en brazos de Por Ávila será decisión suya. Nosotros intentaremos buscar un acuerdo para poder cambiar el rumbo desastroso de la ciudad». El portavoz del PP se refirió a Sánchez Cabrera diciendo que «hace unas semanas pedía a gritos que le desalojásemos de la Alcaldía y ahora parece que le ha entrado el miedo a verse en la oposición», matizando que «además, la aprobación de los presupuestos en ningún caso es inmediata, ya que en el momento que saliesen adelante habría que hacer un plazo de 15 días de exposición pública y en caso de presentarse alguna alegación habría que hacer Pleno de debate de las alegaciones admitidas a trámite».

En parecidos términos se expresa la portavoz del PSOE, Eva Arias, quien anuncia que «en el grupo municipal socialista seguiremos trabajando con responsabilidad como hemos hecho a lo largo del mandato, y como ya demostramos desde el Pleno de organización para llegar a acuerdos que después no cumplen, lamentablemente, engañándonos como partido de la oposición y por ende a la ciudadanía». Arias asegura que «entendemos que hay que respetar los plazos y estamos abiertos a escuchar al resto de partidos de la oposición, pero de momento no vamos a entrar a hacer valoraciones porque considero que hay q respetar los tiempos».La portavoz socialista asfirma que desde el PSOE, «tenemos la conciencia tranquila porque solo hemos hecho que aportar soluciones desde que empezó este mandato a los problemas que el equipo de gobierno va generando de una manera muy torpe, aunque lamentablemente ellos después no aplican faltanod a la palabra que nos dan». Arias dice no entender «las prisas que le entran ahora al alcalde cuando desde junio del año 2023 tuvieron 7 meses para preparar unas buenas ordenanzas y presupuestos».

El portavoz municipal de VOX, José Manuel Lorenzo Serapio, afirmaba sobre el planteamiento de su grupo ante la petición del alcalde afirmando que «no hemos valorado ni siquiera esa opción, vamos a esperar lo que pase primero en el Pleno y luego ya decidiremos qué hacer». Para Serapio, «es importante respetar los tiempos y las formas», anunciando que «el viernes ofreceremos una rueda de prensa en la que podremos avanzar algo más», pero de momento «vamos a esperar a ver cómo se desarrolla el Pleno, que lo mismo hay sorpresas, y luego, dentro de lo malo que ya hay, intentaremos decidir lo que sea lo mejor posible para la ciudad».