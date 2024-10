La Muestra de Teatro despierta interés

Afalta de un día para que se levante su triple telón, ya que este año reparte sus espectáculos entre el Lienzo Norte (seis), el Auditorio Municipal de San Francisco (tres) y el Teatro Santo Tomás (uno), parece que la XXXVII Muestra de Teatro Ciudad de Ávila conocerá un buen éxito de público teniendo a tenor de los primeros pasos que ha conocido.

El miércoles por la tarde, único espacio temporal para poder hacerlo, se vendieron en la taquilla del Lienzo Norte 78 abonos para asistir a todas las actuaciones de pago de la Muestra, once más que el pasado año, y ya están agotadas las invitaciones para las tres representaciones gratuitas que tendrán lugar en San Francisco (unas 300 por sesión).

La compra de entradas para asistir a obras individuales tuvo lugar ya el jueves en horario de mañana y tarde, y podrá hacerse a diario en el horario habitual de taquilla del Lienzo Norte (de 10,00 a 14,00 y de 17,00 a 20,00 horas), excepto el día de las representaciones, que se abrirá la taquilla dos horas antes del comienzo del espectáculo, además de en la web del Lienzo Norte. El precio de la localidad es de 13 euros para la zona del anfiteatro (filas 21 a 31) y de 16 euros para la de platea (filas 1 a 20).

Para la obra que tendrá lugar en el Teatro Santo Tomás, también ya con las entradas a la venta, el precio es de 35 euros en el patio de butacas y de 25 en el anfiteatro.

primera representación. Se estrena mañana esta XXXVII Muestra, en San Francisco, con la puesta en escena de la obra Yo me bajo en la próxima, ¿y usted?, a cargo de la compañía madrileña Teatro Benavente, célebre comedia de Adolfo Marsillach que en esta puesta escena rendirá un homenaje a Concha Velasco, protagonista de esta obra junto con José Sacristán en su estreno en 1981. La segunda representación, el día 8 también en San Francisco, la protagonizará la compañía abulense Lagasca con la comedia de enredo No hay ladrón que por bien no venga.

La primera representación en el Lienzo Norte, la tercera de la Muestra, llega el día 14 con la obra Burro, un monólogo tragicómico con música en directo y protagonizado por Carlos Hipólito en el papel de un burro que da nombre a la obra, inspirado en las obras maestras de la literatura que giran en torno a ese animal. Al día siguiente, también en el Lienzo Norte, subirá al escenario Spasmo Teatro con el espectáculo Mas Mix, en el que el humor y las escenas absurdas invitan a ver el lado más cómico de la vida.

El 17 de noviembre, se representará, en el Teatro Santo Tomás, El traje, protagonizada por Javier Gutiérrez y Luis Bermejo, en una comedia negra que transcurre en el subsuelo de unos grandes almacenes el primer día de rebajas.

La Muestra vuelve el 22 de noviembre al Lienzo Norte para recibir a los actores Silvia Marsó y Abel Folk (también director) en la obra Claveles, que transcurre 50 años después de la Revolución de los Claveles en Portugal.

Al día siguiente, en el mismo escenario, se pondrá en escena La Regenta, una recreación de una de las mejores novelas de la historia de la literatura española que tiene como protagonistas a Ana Ruiz, Joaquín Notario, Álex Gadea o Jacobo Dicenta.

La tercera y últma representación en San Francisco, el día 24 de noviembre, será la de la obra En la luna, una pieza que captura la esencia de una generación que nació con la democracia y que sumergirá al espectador en un viaje emocional por los recuerdos de la infancia.

Finalizará esta XXXVII Muestra los días 28 y 29 de noviembre en el Lienzo Norte con dos grandes representaciones. La primera de ellas, Poncia, con Lolita Flores en el papel de la criada de Bernarda Alba (adaptada para personas ciegas y también con discapacidad auditiva), y la segunda Misterio del Cristo de los Gascones, ganadora de varios galardones y que se fundamenta en el trabajo actoral y el teatro de títeres para componer una representación con música en directo.