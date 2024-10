La Escudería Milenio suspende el Rallye Diputación de Ávila

Suspendido el Rallye Diputación de Ávila. Este año no se correrá la prueba automovilística más importante en la provincia. ¿El motivo? Se podría decir que la 'incomparecencia' del organizador, la Escudería Milenio, responsable de una prueba que este año debía alcanzar su 31º edición pero que a las puertas del mes de octubre era retirada definitivamente del calendario. Se venía intuyendo esta suspensión desde hace tiempo. Se habían repetido las llamadas desde la Federación de Castilla y León de Automovilismo para interesarse por la prueba ante la falta de movimientos alrededor de la misma. Ninguna llamada tuvo éxito. No era hasta este pasado viernes cuando la organización remitía un email a la federación castellano y leonesa con un escueto comunicado señalando que no realizaría la prueba. Ese mismo día en la web oficial de la escudería se colgaba el aviso. «Se informa a todos los participantes que el Rallye Diputación de Ávila ha quedado suspendido» apuntaban en lo que supone una dura noticia para el deporte del motor en Ávila, que tiene en esta carrera uno de sus referentes.

«No sabemos el motivo ni lo que ha ocurrido» reconoce abiertamente Carlos Jiménez, presidente de la Federación de Automovilismo de Castilla y León. «Desde hace dos meses y medio ha sido imposible contactar con Javier Castellanos» responsable de Escudería Milenio. Lo han intentado desde FACYLno sólo por teléfono sino también vía email. «Hasta el viernes pasado no ha contestado a ninguno de los email.Lo hizo con el texto que hemos puesto en la web, simple y llanamente. No sabemos nada más del organizador. Simplemente podemos decir que el organizador se ha limitado a suspender el rallye». Reconoce Carlos Jiménez, presidente de FACYL, que han sido muchas las llamadas que estaban recibiendo ante las dudas sobre la realización de la prueba. Puntuable para el Campeonato de Madrid, no faltó el interés desde la FederaciónMadrileña. «No ha sido hasta el otro día cuando hemos tenido una respuesta». Reconoce que ya con anterioridad habían descartado que se fuera a realizar. Y es que los permisos a través de la Junta deben pedirse «como mínimo» con un mes de antelación y no se habían solicitado.

Entienden desde FACYL que hayan sido motivos económicos los que han motivado la suspensión. La prueba no sólo contaba con numerosos patrocinadores de Ávila, sino que se habían pedido las pertinentes ayudas institucionales, como se apunta a Diario de Ávila.

Por otro lado, evitar la suspensión no ha sido posible a través de otro organizador. No sólo ya no había tiempo para moverlo, sino que había que tener en cuenta el respaldo económico –unos 15.000 euros– con el que debe contar la prueba. Tampoco era viable su organización, como se había propuesto desde varios sectores del motor abulense, desde la Federación de Automovilismo de Castilla y León. «Se han suspendido otras pruebas y en los 26 años que llevo en el cargo no se ha organizado desde la federación» explicaba Carlos Jiménez, pendiente además de un proceso electoral que le permita dejar el cargo.