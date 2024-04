Una película «divertida» y «muy recomendable»

Se estrenó este viernes en cines de toda España, también en los Bulevar de Ávila haciendo de esa manera 'patria chica', la nueva película del director y guionista abulense David Galán Galindo, Matusalén, una comedia llena de ironía e interpretada por un plantel espectacular (Antonio Resines, Julián López, María Barranco, Alberto San Juan, Miren Ibarguren, Miguel Rellán, Roberto Álamo, Manuel Galiana...) que habla desde la diversión, con el inevitable trasfondo de realidad que esconde todo el buen humor, del paso del tiempo y de las consecuencias, buenas y malas, que puede significar negarse a ver ese constante caer de las hojas del calendario.

La primera sesión que pudo verse en Ávila de Matusalén fue a las 17,45 (las otras dos comienzan a las 20,00 y las 22,15 horas), y no fueron muchos los espectadores que aprovecharon esa cita (para las otras dos había más demanda) pero todos ellos coincidieron en señalar que se trata de una película «muy divertida», llena de «golpes muy buenos» que te hacen reír mucho, y que además no se queda solamente en un humor plano si no que «ofrece un mensaje de defensa de la autenticidad personal, a pesar de las consecuencias que eso pueda tener». Por todo ello, coincidieron en señalar Manuel, Nines, Elena, Chema, Ana y Mayte, «Matusalén es una película que recomendamos venir a ver», y más teniendo en cuenta, apuntaba Chema, «que se trata de un director de Ávila».

El día anterior se celebró en Madrid una exitosa première con la presencia del equipo, con David Galán a la cabeza, y de numerosas personalidades, entre ellas el productor de Matusalén, Enrique Cerezo, que como presidente que es del Atlético de Madrid se llevó con él a varios de los jugadores del primer equipo.

De la película, que ya había salido más que airosa de su proyección en el prestigioso Festival de Málaga, la crítica ha dicho cosas tan elogiosas como: «La comedia más divertida y con mejor banda sonora de este año», Borja G.T. (Butaca y Butacón); «Julián López eleva su personaje a los altares de lo cómico», Oti Rodríguez (ABC); «Impresionado con la destreza de Galán Galindo manejando esta comedia. Reparto coral, pericia técnica cuando toca y chispa constante», Kiko Vega (Espinof); «Sencillamente lo ha clavado. Ha cogido un tema de nicho muy jodido y ha hecho una peli feel-good muy divertida para todos los gustos y públicos», Ángel Codón Ramos (TDC).