«Esta novela es muy mía, muy escrita desde dentro»

Esta novela es muy importante para mí. De hecho, es la primera que dedico a mi padre». Así comienza a hablar el escritor madrileñoCarlos Augusto de 'Leones en invierno' (Cuadernos del Laberinto), una novela «muy mía, muy escrita desde dentro», prosigue describiéndola, y que presenta hoy en elEpiscopio (19,00 horas).

Se trata de una novela «negra, muy negra», advierte enseguida Augusto sobre la historia de Hidalgo, un padre cuya hija es atropellada en la calle Ponzano de Madrid por un coche de alta gama que se da a la fuga.Su conductor: un policía infiltrado en un grupo de narcotraficantes que no se detiene porque sabe que, si lo hace, se podría desvelar su identidad. Hidalgo, que en la actualidad trabaja como contable en una empresa de muebles («no se me ocurrió un trabajo más aburrido, la verdad», confiesa Augusto), decide moverse al ver que la investigación del atropello no avanza. Recupera su pasado como líder de los Ultrassur. Y se sorprende descubriendo que, en realidad, es en ese papel en el que realmente se siente cómodo.

«Es que en realidad la novela reflexiona sobre qué es la identidad. Sobre qué parte de lo que somos es elegido, cuánto es impuesto. ¿Somos lo que hemos querido ser o la sociedad nos ha convertido en lo que somos?», se plantea Augusto, que una vez más no huye de la violencia para trazar sus historias.

Él, que fue periodista y que siguió a algunos equipos de fútbol, entre ellos el Real Madrid, domina bien ese mundo. «Y creo que hay cierto desconocimiento.Porque mucha gente se cree que los grupos ultras se pegan por el fútbol. Y no es así.Se pegan porque les gusta.Es casi una violencia lúdica», se atreve a asegurar Augusto, que ya tiene terminada su quinta novela (se publicará en marzo del año que viene) y que espera también con ilusión el momento en que llegue a las carteleras la versión cinematográfica de su primera novela, 'Ya no quedan junglas adonde regresar', una coproducción méxico-española y en la que participarán actores de la talla de Ron Perlman, Megan Montaner o Unax Ugalde.

En sus próximas novelas, ¿escribirá pensando en una posible adaptación cinematográfica?, le preguntamos. «No, sería un error. Lo mejor es escribir lo que tienes dentro, no pensar más allá», se despide de nosotros.