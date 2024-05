El ministro de Agricultura, Luis Planas, apuntó este miércoles al "relevo generacional" como el "gran reto" del sector ganadero que "supone en España prácticamente el 42% de la producción agraria, con más de 28.000 millones de euros anuales, lo que supone más del 70% de crecimiento respecto a lo que era hace escasamente 14 años". Un sector que "no solo produce alimentos, sino que da vida a nuestro medio rural", indicó.

El titular de Agricultura, que coincidiendo la festividad de San Isidro, visitó en la provincia de Ávila las instalaciones de la Real Asociación de Criadores de Raza Avileña Negra Ibérica situadas en Riocabado y la explotación ganadera Sanchidrián y García Encinar en Cardeñosa, ensalzó el trabajo que se viene realizando con esta raza autóctona a través de esta asociación que "es auténticamente modélica porque constituye una referencia desde el punto de vista profesional de la producción de una carne de primera calidad para el mercado y también de la preservación de la biodiversidad en nuestro medio rural, diversidad ganadera que tenemos y que evidentemente se muestra claramente con nuestras razas autóctonas", 166 en total.

Recordó Planas la firma este martes en Madrid de convenios con Interovic, Provacuno e Interporc para la presencia en mercados internacionales del sector ganadero cárnico, así como el foro sobre ganadería extensiva que se celebrará desde este jueves en Toledo para analizar la situación desde un punto de vista económico, sanitario y administrativo y "así darle un nuevo apoyo desde el Gobierno de España por más de 684 millones de euros". Apuntó también que en la reforma de la Política Agrícola Común (PAC) "hemos elevado las ayudas asociadas a determinadas partes del sector ganadero, sobre todo las del extensivo, que nos parecía muy importante para el propio sector".

Planas define como "modélica" la labor con la raza Avileña - Foto: David Castro

También se refirió el ministro a la Ley de la Cadena Alimentaria, para señalar que "lo hemos discutido a nivel de ministros europeos y la Comisión Europea va a hacer nuevas propuestas en esta próxima legislatura para incorporar muchos de los elementos incluidos en la ley española, y yo aquí, con el sector me he comprometido a transformar la Agencia de Información y Control Alimentario en una agencia estatal para dotarla de más medios para la aplicación de la ley" que, según Luis Planas, "depende de dos cosas, su aplicación y la capacidad de organización del sector. Por eso es tan importante que las organizaciones profesionales del sector, no solo las organizaciones agrarias, sino también las cooperativas y organizaciones de productores, que contribuyen a valorizar la oferta, sean un instrumento fundamental para su aplicación".

Revisión del estatus de protección del lobo.

El ministro de Agricultura respondió a las críticas de Asaja Castilla y León al "blindaje" del lobo al sur del Duero, recordando que "hay un proceso de revisión europeo en relación con este tema. Ayer mismo en el Senado lo decía la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, estamos pendientes de los datos que nos tienen que enviar las comunidades autónomas, particularmente de Castilla y León y los de Galicia, porque hemos quedado a nivel europeo en hacer una nueva evaluación sobre el estatus de protección del lobo, aparte de que evidentemente existen instrumentos, algunos de ellos financiados por la PAC, además de las ayudas económicas en los casos de que se produzcan por desgracia ataques de este depredador sobre nuestro ganado".

Según el titular de Agricultura, "estamos en ese momento de discusión y evidentemente como lo puede usted decir. imaginar como ministro de Agricultura estoy siempre del lado de los ganaderos en la defensa de sus intereses y de un trabajo que en muchas condiciones es complicado, en este caso también por la presencia de grandes depredadores".

Movilizaciones en la frontera con Francia.

Otro de los asuntos abordados por el ministro fue el anuncio por parte de la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Valladolid de movilizaciones para el 3 de junio en la frontera de Francia. Luis Planas comentó al respecto que mantiene "un diálogo regular con las OPAs, porque eso es lo normal, trabajar y buscar soluciones. Cuando se plantean estrictamente plataformas de protesta, si se hace en toda el área no hay ningún problema, pero lo que es importante es trabajar para buscar soluciones a futuro. Hay elecciones europeas a principios de junio y entiendo que hay muchos sectores extremistas que pretenden agitar, hacer acciones de agitación política, pero esto no soluciona los problemas de agricultores y ganaderos, y yo estoy intentando que un sector tan importante y estratégico para España tenga un apoyo de por vida".