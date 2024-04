Arias le recuerda a XAV que «ya cogieron el guante»

«Más que exigir o pedir al resto de partidos políticos, lo que tienen que hacer (en Por Ávila) es atender nuestras reivindicaciones y nuestras reivindicaciones pasan porque no necesitamos que nos tiendan ningún guante». Así de contundente se muestra Eva Arias, portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Ávila, ante las declaraciones efectuadas por el portavoz del equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Ávila, José Ramón Budiño, en una entrevista concedida a Diario de Ávila en las que afirmaba que «el PSOE tiene una ocasión única para hacer sus políticas en Ávila» y reiteraba su oferta de acuerdo con los socialistas.

En declaraciones a Diario de Ávila, Eva Arias recuerda que «con la abstención al cobro de la tasa de basuras, ellos ya tenían que atender nuestra petición y la petición pasaba por que en el presupuesto se reflejaran» tres cuestiones. Por un lado, «el incremento en la ayuda a domicilio que supusiera que la lista de espera se suprimiera;también implicaba que en Kedada 3.0 la parte de actividades deportivas se reactivara ya;y también implicaba que en el presupuesto apareciera respetado ese compromiso que habían adquirido respecto al carril bici», convocando una mesa de trabajo en la que se recogiesen esas mejoras y se las dotase de presupuesto.

Por ello, Eva Arias insiste en que «dejen de decir que no extienden el guante porque nosotros ya cogimos ese guante, y los que han incumplido son ellos». Yrecalcó que «cuando nos sentamos y empezamos a dialogar para qué puntos podíamos llegar a acuerdos, lo hicimos público» y eran esas tres cuestiones «y no han cumplido ninguna. Ycreo que han dejado patente que los incumplidores son ellos».

Por este motivo, Arias pidió al equipo de gobierno «un poquito de coherencia», porque, a su juicio, «son un equipo de gobierno que lo único que nos están demostrando es que son unos irresponsables, y están intentando escabullir el bulto repartiéndolo entre todos». Por ello, reclamó que tengan «un respeto a los partidos de la oposición que han intentado buscar soluciones a los problemas que ellos generan. Porque son una máquina de generar problemas».

Además, insistió en que «estamos intentando buscar soluciones y les pedimos que por favor atiendan esas soluciones que nosotros ponemos encima de la mesa».

Arias apuntó que de momento no se ha producido ningún intento de acercamiento por parte del equipo de gobierno desde el Pleno del pasado jueves donde se debatió la cuestión de confianza, como tampoco por parte de los grupos de la oposición que plantearon la posibilidad de que se avance en una moción de censura. En este sentido, Arias señaló que «nos tendremos que sentar, si nos citan, con cualquiera de los otros dos partidos (PP y Vox), porque, aseguró, «nosotros no estamos en la situación de bloquear absolutamente nada», y quiso lanzar un mensaje a al ciudadanía afirmando que «esta palabra (bloqueo) me gustaría que se quitara de la boca de todos, porque la ciudad no está bloqueada. Cualquier ciudadano que salga de su casa puede ver que los servicios se siguen prestando, con lo cual la ciudad no está bloqueada». Si acaso, precisó, «lo único que tiene bloqueado este equipo de gobierno, que yo creo que es para crear esa crispación en la que ellos viven constantemente, es aquellas partidas presupuestarias que van dirigidas al Consejo de la Discapacidad, a las asociaciones vecinos, a las peñas, a los equipos deportivos».

Finalmente, aseguró que «la solución lo veo muy fácil», pero recalcó «lo primero que tienen que empezar a hacer es a cumplir con su palabra».