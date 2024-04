El PP pide una solución «valiente» para la plaza de abastos

«Que sean valientes, que sean claras, que sean solventes y que sean posibles». Éstas son las condiciones que el grupo de concejales del Partido Popular exige a las medidas que el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Ávila quiere adoptar en el Mercado de Abastos y que pasan por la privatización de la gestión de estas instalaciones.

El concejal popular Enrique García precisó que «queremos que los comerciantes que quedan en la plaza, que son seis, estén de acuerdo» con esas medidas, y «queremos que esas soluciones aporten actividad y vida al mercado». Al tiempo que añadió que «queremos que sean soluciones que supongan que este equipamiento se convierta en un referente para sectores económicos tan importantes para Ávila como la industria agroalimentaria».

No obstante, García Tejerizo advirtió que temen que el anuncio del equipo de gobierno de privatizar esa gestión «por un lado sea humo, y para ello sólo hay que dirigirse a la antigua estación de autobuses y esa está llena de humo», y por otro lado, que «sea una maniobra para echar balones fuera, para dar una patada a seguir y quitarse un mochuelo, que Por Ávila se quita un mochuelo que no le interesa para nada, que es la gestón de la plaza de abastos».

García Tejerizo siguió insistiendo en que «si la mejor solución se determina que es la privatización, vamos a exigir que las medidas que se tomen sean buenas para los consumidores abulenses, buenas para los comerciantes que siguen aquí y buenas para los empresarios que tengan interés en llenar la plaza de actividad». Yañadió que «estaremos vigilantes para que esto sea así, no por desgastar al equipo de gobierno».

A su vez, el concejal popular recalcó que «nosotros estamos a favor de escuchar a los comerciantes, porque el equipo de gobierno habla de unanimidad en los comerciantes que hay en la plaza para que haya una privatización, pero luego hablas con los comerciantes y la unanimidad no es tal». Entonces, puntualizó, «siempre estamos jugando a lanzar esos globos sonda de la privatización, de la no privatización, pero realmente no hay nada negro sobre blanco que vaya a ser posible».

Y afirmó que «si la privatizamos, que sea para beneficiar al comercio de Ávila, porque para beneficiar solamente a una empresa y que esto se pueda convertir en un centro comercial bajo techo en el centro de la ciudad, pues creemos que ese no es el camino».

García Tejerizo también aludió a la situación que se está viviendo en las últimas fechas en el Ayuntamiento de Ávila y apuntó que «al alcalde y al portavoz del equipo de gobierno les han entrado las prisas» y recordó que «son las mismas personas que tardaron 60 días por encima del plazo reglamentario y también por encima de lo que supone la responsabilidad política en presentar el proyecto de presupuesto, ya que lo hicieron el pasado 1 de marzo». Ycriticó que «han tenido mucha prisa para dirimir lo que es la cuestión de confianza que el alcalde ha utilizado como argucia legal para dilatar los plazos y para salirse con la suya, porque quien bloquea la ciudad realmente es el alcalde y nadie más que él, que es quien tiene la responsabilidad de gobernar».

Esas «prisas», apuntó García Tejerizo, contrastan, a su juicio, con lo que ocurre en el Mercado de Abastos, «porque llevamos casi dos años de obras en este equipamiento municipal, unas obras que ha hecho posible una subvención de un millón de euros de la Junta de Castilla y León que hay que recordar que el equipo de gobierno solicitó en septiembre de 2021 y que marcaba que el plazo de finalización de las obras era el 31 de diciembre de 2022».