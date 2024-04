Estrechar los lazos comerciales y económicos entre Ávila y Cuba fue el objetivo prioritario de la jornada que la Cámara de Comercio organizó este miércoles en la capital abulense con la presencia del embajador de España en Cuba, Marcelino Medina, y a la que asistieron un buen número de autoridades y empresarios abulenses, para conocer estos últimos de primera mano detalles relacionados con una posible internacionalización de sus productos con dirección a ese país caribeño.

Después de dos mesas informativas con presencia de empresarios abulenses y responsables de la embajada cubana en asuntos comerciales y turísticos, el acto se cerró con el discurso del embajador cubano, quien se mostró convencido de que «esta jornada será de las que más productiva nos va a resultar en ambos sentidos».

Medina aseguró que, en cuanto a las posibles relaciones comerciales económicas y comerciales, «en Ávila vemos realmente un gran potencial», y situó en la «agroalimentación, las energías renovables y el turismo» como los sectores claves para aumentar el flujo comercial y económico en ambos sentidos, entre Ávila y Cuba, resaltando además la facilidad de las conexiones de su país con Ávila a través de «la cultura, el idioma, la historia, los vínculos familiares y algo muy importante en los negocios como es la química».

Cómo estrechar lazos comerciales entre Ávila y Cuba - Foto: David CastroMedina habló de convenios entre su país y «37 cámara de comercio», afirmando que «no sé si lo tenemos con Ávila, pero no hace falta porque más activos que con esta jornada no se puede ser». El embajador destacó la «gran voluntad, que es lo que venimos a expresar aquí, y una gran urgencia de avanzar en los negocios», asegurando que «estamos muy satisfechos no solo por la presencia en Ávila, sino porque el hecho de que estén presentes también presidentes de cámaras de otros lugares, lo que seguramente se va a aprovechar de inmediato para establecer vínculos y poder avanzar directamente, porque reitero que hay una gran voluntad de que este tipo de intercambio lleve a acciones concretas a negocios por todo lo que nos puede aportar».

En relación con el desarrollo de la jornada, el representa de Cuba en el país felició al presidente de la Cámara de Comercio de Ávila, Alberto Pascual, «por haber movilizado a tantos empresarios, que además del poder de convocatoria que puede suscitar mi país, uno aprecia que hay un trabajo muy estructurado, muy bien coordinado entre todos ustedes para poder realizar una actividad como esta». De hecho, confesó que «desde que llegué a Madrid hace unos dos años, hemos estado en muchas actividades con cámaras, pero ninguna había tenido la concurrencia de esta, al que agradezco muchísimo por el esfuerzo y la convocatoria».

Por su partel, el presidente de la Cámara de Comercio de Ávila, Alberto Pascual, calificó esta acción como «clave para establecer sinergias y beneficiar al conjunto de empresas que son quienes generan riqueza y empleo en esta tierra para lograr un mayor bienestar social». Pascual añadió que «la cooperación técnica bilateral no sólo debe limitarse al ámbito económico, sino también extenderse a otros más concretos, como el turismo, la energía, el sector primario y la agroalimentación», donde «nuestras empresas destacan por su gran liderazgo y pueden desarrollar inversiones más allá de nuestras fronteras en estos ámbitos y en muchos otros como la digitalización, IA y big data que son estratégicos para su país y para nuestra provincia». También valoró el compromiso del gobierno cubano en una progresiva modernización y apertura para una mejor integración de su economía en cadenas internacionales, y pidió avanzar en materia de seguridad jurídica.