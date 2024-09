La hamburguesa es la protagonista del evento que desde este miércoles y hasta el próximo domingo acoge la explanada trasera del Centro de Exposiciones y Congresos Lienzo Norte. Se trata de The Burger Cup, una cita que llega a Ávila para reunir en un único espacio a los mejores creadores de hamburguesas de nuestro país, lo que permite que los asistentes disfruten de carne con pan de categoría gourmet. Pero no solo permite The Burguer Cup degustar hamburguesas de primera sino que también anima a los asistentes a votar por su favorita con el objetivo de que sea el público, los comensales, el que decida cuál es la mejor creación de esta edición. Las tres mejores hamburguesas se darán a conocer el domingo a partir de las 19,00 horas.

Ocho hamburgueserías de toda España participan en este evento cuya actividad arrancó este miércoles y que proseguirá todos los días hasta el domingo desde el mediodía y hasta la medianoche. Doce horas diarias en las que no solo se podrá disfrutar de las mejores hamburguesas de nuestro país sino de una oferta lúdica que incluirá música, talleres, demostraciones de cocina en vivo o actividades para los más pequeños.

En este evento, que ha llenado de food trucks la explanada del Lienzo Norte, se podrá disfrutar de burgers reconocidas a nivel nacional como las de El rancho de Santa África, BDP Burger, Williamsburg, Smokie Madriz, Vibra Burger o Robert's Smash Burgers. También están presentes en esta cita dos locales abulenses:El Comienzo, con La Patrona, una de sus hamburguesas más laureadas compuesta de carne de vaca rubia gallega con maduración, queso, cebolla caramelizada, pepinillo, bacon crujiente y panceta ibérica, entre otros ingredientes, y Nache's, que para esta cita trae la Doña Concha, una hamburguesa de pan brioche, carne de avileño, queso ahumado y tiras de torrezno.

Cita con las hamburguesas - Foto: Isabel Garcíatambién solidario. The Burger Cup, que cuenta con el apoyo de Turismo en Ávila, Coca-Cola, Glovo, Heinz o Cerveza El Águila, se ha asociado además con la Asociación VivELA de modo que todos los beneficios obtenidos con la venta del vaso solidario contra la ELA irán destinados a luchar contra esta enfermedad.

Hamburguesas de Castellón, Madrid, Cuenca y Ávila se dan cita en este evento que nació en Castilla-La Mancha, concretamente en Alcázar de San Juan, y que tras pasar por distintas localidades ahora recala en Ávila y lo hace con muy buenas expectativas. No en vano, hasta ahora en todos aquellos lugares donde ha hecho parada The Burguer Cup la acogida siempre ha sido «espectacular», hasta tal punto que en poblaciones que rondan los 20.000 habitantes se han llegado a vender «más de 10.000 hamburguesas», como apuntaba al poco de abrir sus puertas Daniel Sanz, coordinador del evento en Ávila.