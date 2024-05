La III Ávila Bowl confirma su valor

Tercera edición y una realidad irrebatible, la Ávila Bowl se está convirtiendo en uno de los mejores torneos de flag football de toda España. Aquel pequeño torneo que surgió de la mano del Grizzlies Ávila en 2022 como un escenario no sólo desde el que poder enseñar su deporte –una modalidad del fútbol americano en el que no existen los placajes– sino desde el que poder competir, dada las pocas salidas que tenían entonces los 'oseznos' para ponerse a prueba sobre el verde, se ha convertido en una de las citas fijas en el calendario anual de un deporte que va ganando adeptos no sólo en el escenario local o regional, donde el club abulense ––vio la luz un 8 de enero de 2017– fue uno de sus precursores, sino en el escenario nacional, en el que el Grizzlies es ya una referencia por su trabajo con la cantera y la base. Un torneo que vuelve a ponerse en marcha este sábado en el ManuelSánchez Granado con la presencia de una treintena de equipos en su tercera edición.

Procedentes de ocho comunidades autónomas y desde la categoría Sub'11 a la Sénior, a partir de las 9,00 horas y hasta la 18,00 disputarán medio centenar de partidos en un torneo que, pese a sus apenas tres ediciones celebradas, se trata de uno de los que más participantes reúne en toda España y que se ha consolidado en la ciudad gracias a la labor del Ávila Grizzlies, un pequeño club de flag football y fútbol americano pero con una gran capacidad de mover voluntades. Con la colaboración del Ayuntamiento de Ávila, que tiene la oportunidad de explorar a través de este torneo las posibilidades de esta disciplina deportiva para la ciudad, y varias entidades privadas, los abulenses pueden disfrutar de manera gratuita de una mañana deportiva conociendo un deporte que por sus peculiaridades se está abriendo hueco rápidamente. Se trata de una modalidad de fútbol americano en el que se reduce al máximo el contacto y los impactos. Sin placajes, los derribos se sustituyen por el robo de unas citas en la cintura del atacante.

Tomarán parte en la categoría Sénior los clubes Ávila Grizzlies, los madrileños del Fuenlabrada Wolverines, Madrid Raptors, Flagcorner y Camioneros Coslada Old School, los canarios del Telde Canez, los extremeños Villanueva Blackstorks, los asturianos Oviedo Phoenix, los manchegos Guadalajara Stings y los vallisoletanos Valladolid Penguins.

En la categoría Sub'17 se darán cita el Ávila Grizzlies, los madrileños Camioneros Coslada, los extremeños Villanueva Blackstorks y Plasencia Ducks y los alicantinos Alicante Sharks. En Sub'15 competirán el Ávila Grizzlies, el Camioneros Coslada, el Villanueva Blackstorks y el Plasencia Ducks.

En la categoría Sub'13 buscarán la victoria los madrileños del Fuenlabrada Wolverines y Camioneros de Coslada, los extremeños Villanueva Blackstorks, los aragoneses Zaragoza Hurricanes, los asturianos Oviedo Phoenix y Gijón Mariners, los vallisoletanos Valladolid Penguins. En la categoría Sub'11 tomarán parte los madrileños Fuenlabrada Wolverines y Camioneros de Coslada o los manchegos Guadalajara Stings.

Un torneo en el que, además, se estrenará el Zamora Garlics, club de nueva creación en Castilla y León y que tomará parte en el evento dentro de la organización y el staff de la Ávila Bowl, en la que se implica a fondo el Grizzlies Ávila para conseguir el mejor resultado posible.

Como en pasadas ediciones, al cierre de la competición –fijado a las 18,00 horas– se contará con la exhibición del club de baile abulense Movimiento Cap y sus interesantes coreografías.

«Desde el club naranja se anima a grandes y pequeños a asistir a lo largo del día, ya que habrá zona de animación, fan zone y otras actividades mientras se puede disfrutar de un deporte que está en auge y que se acaba de declarar deporte olímpico para Los Ángeles 2028 y donde se podrá ver a las generaciones que representarán a España en dichas olimpiadas en esta disciplina que tantos éxitos está dando en el panorama internacional».