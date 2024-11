«Las Luminarias es lo que, al final, da unidad al pueblo»

María Jesús Martín regresaba a la Alcaldía de San Bartolomé de Pinares en las últimas elecciones. La que fuera previamente teniente de alcalde durante una legislatura y alcaldesa dos más, volvía a ocupar un despacho desde donde gestiona de nuevo el devenir del pueblo.

¿Cómo se está desarrollando esta legislatura?

Pues volviendo a empezar, porque nos hemos encontrado muchas cosas que están pendientes.

¿En qué situación se encontraba elConsistorio?

Por ejemplo, la obra del Hogar del Jubilado estaba paralizada, lo llevaba mucho tiempo.Se habían pagado las certificaciones. Nosotros mandamos al Tribunal Consultivo la resolución del contrato, o sea, la rescisión. Nos dieron la razón y lo trajimos al Pleno para rescindir ese contrato. La empresa no estaba de acuerdo. Metió una reposición del Plano. Volvimos a rescindir ese contrato y tenían una última posibilidad de ir al Contencioso. Eso hicieron. Y ahí estamos. No podemos tocar nada, no podemos hacer obra, porque la resolución del contrato no está clara. Esperamos que nos den la razón y poder terminar la obra y por supuestísimo pedirles luego a ellos responsabilidades y daños y perjuicios.

El objetivo, me imagino, sería contar con un espacio para los mayores que, ¿qué servicios ofrecería?

En principio lo que tenemos pensado es continuar la obra y luego ya veremos qué servicios damos. Ojalá que alguien pueda quedarse con ello porque está complicado.

Mira, hemos sacado el bar de la piscina y no quiso nadie quedarse con él y el bar este verano ha estado cerrado.

¿Y a qué crees que puede obedecer esto?

Sinceramente, no lo sé. No sé si es que no somos muy emprendedores o no tenemos ganas.

¿Cuántos habitantes tiene ahora mismo San Bartolomé de Pinares?

Unos 500.

Medio millar que en verano se multiplica, porque éste es un pueblo de mucho veraneante. ¿Cómo gestiona el Ayuntamiento ese incremento de población?

Pues de 500 habitantes a lo mejor pasamos a 4.000.

Si ahora mismo el servicio de basura viene dos días en verano a lo mejor viene tres.Es verdad que al Ayuntamiento le cuesta más dinero dar esos servicios pero no tenemos problemas en darlos.

En cambio el pueblo se llena de vida, no? ¿Se agradece la llegada de esos 'hijos del pueblo' que vuelven?

Por supuesto, da gusto ver el pueblo. Hay un montón de niños, de gente... Es vida. En septiembre cuando la gente se va nos quedamos que decimos 'ni tanto ni tan calvo'.

¿Cuáles son los principales proyectos que hay ahora sobre la mesa de la alcaldesa?

Estoy luchando para ver si podemos hacer una residencia, no con dinero del Ayuntamiento, lógicamente, porque es inviable. Pero sí alguna empresa tipo privada que pueda hacer una residencia. Les cederíamos el terreno, lo que haga falta. Siempre, claro, con unas condiciones: que los trabajos si se hacen en este momento sean para gente de San Bartolomé, para poder afincar aquí a la gente; que para todos los ancianos que pudieran vivir en esa residencia fuera más barato para ellos... Todos los beneficios que pudiéramos sacar a cambio de la cesión del terreno.

Porque hay mucha gente mayor en el pueblo, ¿no? Y en los alrededores tampoco hay una residencia de este tipo...

Efectivamente, podría dar servicio a la comarca.

En la legislatura anterior estuve a punto, pero era en el cuartel de la Guardia Civil y no salían las 45 habitaciones que pretendían sacarle para que les fuera rentable. Y al final no se llevó a cabo, pero yo es una de la cosas que realmente veo que es necesario. Lo que pasa es que costará mucho y no sé si llegaremos a término. Pero por el intento que no quede.

¿Y hay algún otro proyecto que los vecinos puedan ver?

Lo que hemos hecho en este año es que hemos construido una pista de pádel y hemos ampliado el cementerio, porque es una cosa que también hacía falta, por desgracia.

Por otra parte está el tema del archivo.Cuando yo me fui anteriormente hicimos obras y se quedó patas arriba, todo desastroso.Pero cuatro años después, cuando he llegado, me lo he encontrado en las mismas circunstancias.Entonces lo que también he hecho al principio de los principios ha sido digitalizar todos los documentos que había, sobre todo los antiguos, y colocar el archivo, que ha quedado, tanto el de arriba como el de abajo, impecable.

Esto ha costado un dinero pero mira, este año cumplimos 750 años como pueblo. Y para mí era importante haberme encontrado la Carta de Heredad aquí, de 750 años que llevamos con ella en el Ayuntamiento. Es que el archivo que tenemos es una joya. No podíamos permitirnos que el archivo estuviera así.

La piscina tenía un barrizal al entrar que también lo hemos arreglado. Estamos cambiando ahora mismo la depuradora de la piscina porque estaba también fastidiada. Y tenemos que hacer más obra en la piscina porque es necesario. Los vestuarios, por ejemplo, no cumplen la entrada y demás. Pero bueno, poquito a poco vamos haciendo cosas.

Hemos cambiado tramos de tuberías, de abastecimiento de agua, arreglo de aceras... Entre otras cosas.

Ha mencionado el 750 aniversario del pueblo. No sé si por ese motivo hay alguna celebración prevista...

Pues teníamos pensado haber hecho algo este verano, pero al final no nos dio tiempo, porque hemos tenido un verano de locura. Pero yo sí que quisiera que antes de que se terminara este año hacer algo.Celebrar como un cumpleaños, a lo mejor alguna conferencia de alguien que nos venga a explicar lo que significa. Y a lo mejor con una tartita de cumpleaños. Es que 750 años son muchos.

Cambiando de tema, ¿cómo se encuentran las arcas del Consistorio?

Bien, saneadas. No tenemos ningún tipo de deuda.

¿Cuál es el motor económico de San Bartolomé de Pinares?

Va bajando todo. Es el sector servicios, aunque mira, se ha cerrado un bar y nos hemos quedado sólo con un bar. También tenemos ganadería, pero también se han jubilado otros dos ganaderos, así que estamos bajando. Y la construcción. Es a lo que se dedican los vecinos del pueblo.

¿Y en qué medida estos pequeños empresarios encuentran apoyo en el Ayuntamiento?

Es complicado ayudarles. Aquí lo que necesitan y lo piden no tienen problema. Pero desde un Ayuntamiento es complicado ayudar. Como no nos ayuden desde arriba es muy complicado, porque nos estamos despoblando y lo ponen todo mucho más complicado.

Por otra parte, la empresa Electra juega también un papel importante en la localidad, ¿no?

Si, tenemos una empresa municipal que es Electra San Bartolomé S.L. que es una distribuidora. El anterior alcalde estaba de presidente y nos ha costado un año entrar en Electra. Ya tenemos el control de la misma y yo estoy como presidenta y el resto de concejales como Junta General y hay consejeros.

Las cuentas estaban sin aprobar de hace tres años. Y lo que se están haciendo son auditorías para ver cómo está la empresa para poder aprobar esas cuentas.

Desde 2009 Electra se quedó sólo como empresa distribuidora. Lo que hace es distribuir la energía en San Bartolomé, Herradón y Santa Cruz de Pinares. O sea, todo lo que se ve es propiedad de esta empresa que es propiedad municipal

Hablar de San Bartolomé de Pinares es hablar de las Luminarias. ¿Qué supone para el pueblo y para sus vecinos esta tradición centenaria?

Es la fiesta más importante aun con la del patrón, de San Bartolomé, y de La Visitación. Yo creo que es lo que nos da unidad al pueblo, al final. Porque estamos todos unidos por las Luminarias.Es algo inexplicable. Es un sentimiento.

Enero, además, está como quien dice a la vuelta de la esquina. ¿Este año hay alguna novedad o se mantiene la fiesta tal y como está?

Esta tradición no se puede cambiar y vamos a continuar como venimos haciéndolo hasta ahora.

¿Se ha planteado el Consistorio alguna vez comenzar los trámites para que la fiesta sea declarada Fiesta de Interés Turístico Regional?

Si, en la anterior legislatura quise hacerlo. Y está pendiente. Pero es muy complicado por el tema que tenemos de los animalistas, que dicen que hay maltrato a los animales. Por eso nos lo estamos pensando, porque no sabemos realmente si va a ser bueno o va a ser malo al final. Están ellos de por medio.

Es una lucha complicada la que tenéis ahí...

Sí, es complicada. Porque realmente los animales, por supuesto, no sufren. Pero claro, hay gente que ve esas fotos tan espectaculares y piensan que sí. Pero realmente los animales no sufren.

Y los propios propietarios de los animales cuidan a sus animales todo el año. Aquí hay, por ejemplo, una de las mejores ganaderías de caballos. Ellos son los primeros que pasan con sus animales.Si supieran que les van a hacer daño no pasarían.

Durante esta legislatura tenemos la sensación de que se está fomentando mucho la vida cultural enSan Bartolomé, ¿es así?

Es verdad. Estamos intentando dar actividad al pueblo no sólamente en verano, sino también el resto del año.

¿Cómo definiría a los vecinos de San Bartolomé de Pinares?

Es buena gente. Tratamos a la gente que bien muy bien. Somos generosos y solidarios. No te puedes imaginar la cantidad de material de alimentación que tengo para enviar a Valencia.

¿Qué mensaje quiere lanzarles, aprovechando estas líneas?

Yo lo que quiero es que nos llevemos bien entre todos.Que aquí estamos para ayudar a la gente. Lo que necesiten lo van a encontrar en el Ayuntamiento, dentro de lo que se pueda hacer dentro de la normativa.

E imagino que dispuestos a recibir también nuevos vecinos, ¿no? ¿Cómo se puede animar a la gente a que venga a vivir a San Bartolomé de Pinares?

Por supuesto. Éste es un pueblo muy tranquilo. Pero necesitamos que vengan vecinos. Y si son con niños para el cole, pues muchísimo mejor. El colegio tiene ahora mismo once niños. Es verdad que tenemos problemas de vivienda.ElAyuntamiento tiene dos casas para reformar. Y ésa sería otra de las necesidades que tenemos que hacer: restaurar esas dos casas para por lo menos dar otras dos viviendas a las familias que se quieran venir a situar aquí, porque hay gente joven que se ha quedado y está alquilada.Pero si se puede quedar más gente, mejor que mejor.