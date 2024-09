El presidente del Partido Popular de Ávila, Carlos García, pide al secretario general del PSOE de Ávila, Jesús Caro, que «no se moleste en indicar a los diputados del PP lo que tienen que hacer, pues siempre votan en conciencia y atendiendo a los intereses de la provincia y los generales de España, que es justo lo contrario de lo que hace el socialismo, vendido al separatismo catalán para que Sánchez pueda continuar diciendo que es presidente del Gobierno». García responde así a los «consejos interesados del PSOE de Ávila» en relación a la «supuesta» votación de la nueva senda de déficit que se iba a votar en el Congreso. «Se iba, porque el señor Caro, que se ha tirado a una piscina sin agua, no se debe de haber enterado de que esa cuestión se ha retirado del orden del día de las votaciones del jueves en el Congreso», precisa el presidente del PP. La razón de esa retirada es «la debilidad del Gobierno, que ha reculado y retirado los objetivos de estabilidad para no someterse a otra derrota parlamentaria, pues sus socios separatistas no iban a apoyarles a pesar de que Santos Cerdán haya tenido que volver a Waterloo a rendir pleitesía al prófugo Puigdemont, que ahora pide que sea el propio Sánchez el que se humille visitándole». Los diputados del PP de Ávila, ni el PP, «van a caer nunca en las trampas socialistas para blanquear los chantajes del separatismo a cambio de unos supuestos fondos que, al fin y al cabo, siempre dependerán de cualquier cambio de opinión repentino de Sánchez a instancias del fugado de la Justicia».