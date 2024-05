Los alojamientos afrontan el puente de mayo con «optimismo»

Con «optimismo», después de una Semana Santa que no fue la mejor por el tiempo y de un puente del 23 de abril que se quedó en la Comunidad, aunque siendo conscientes de que no llegará a ser el alcance de un puente nacional. Así afrontan los establecimientos hoteleros y hosteleros de Ávila este puente de mayo, que para los más afortunados se podrá prolongar hasta cinco días, al ser festivo, además de en Ávila capital, en la Comunidad de Madrid. La Federación Abulense de Hostelería de CEOE Ávila apunta a una «buena previsión de ocupación hotelera y de reservas en restaurantes» de cara a este puente festivo, el que si cae bien de fechas suele ser el gran pistoletazo de salida a la temporada estival.

La cercanía de Madrid y las previsiones de temperaturas suaves y estabilidad de cara al fin de semana –para este miércoles y jueves serán algo más frías– ofrecen buenas sensaciones a priori, con las reservas «cercanas al 75%».

Hay que recordar que en el caso de la Comunidad de Madrid, uno de los principales emisores de turismo nacional hacia nuestra provincia, además de este miércoles día 1 es festivo el jueves 2 de mayo, y el 3 es no lectivo en los centros escolares, como sucede en la capital abulense. Esta circunstancia abre la posibilidad de que muchos madrileños se desplacen a la ciudad o la provincia para pasar varios días o para una escapada corta, algo ante lo que la hostelería y los hoteles de Ávila estarán preparados.

Según se traslada desde CEOE, las perspectivas de los hoteles para el próximo mes apuntan a un comportamiento similar al del pasado año, con una concentración de la demanda en los fines de semana y una evolución de las reservas de última hora muy ligada al tiempo.

Una vez más están cobrando protagonismo las reservas de última hora, que se han convertido en una tendencia habitual y cada vez más consolidada en el comportamiento de los turistas.

Así, se espera que en estas horas y días se produzcan nuevas reservas tanto en el turismo rural, que registra un buen porcentaje de ocupación, «cercano al 80%» según la federación de empresarios, como en los alojamientos hoteleros de la capital.

Las reservas en los hoteles de la ciudad se están dejando notar en los últimos días, más que en una semana normal, lógicamente, pero no al ritmo de un puente de alcance nacional. Quedan bastantes habitaciones en alojamientos de diferentes categorías en las plataformas de reservas, incluso en los más céntricos, algo que en los fines de semana y puentes más potentes del año no suele ocurrir. Así, en algunos establecimientos hablan de una media que no llega al 75%, en la línea de lo trasladado por CEOE. Eso sí, todo depende de la situación y el tamaño del hotel y de los precios, de manera que la alegría, como suele ocurrir, irá por barrios.

Los restaurantes también están notando el cierre de reservas para comer y cenar en estos días, en los que es habitual también el perfil del visitante de una sola jornada que acude a disfrutar de la gastronomía y el patrimonio abulenses.

Además, estos días coinciden con las fiestas patronales de Ávila y con el Día de la Madre del próximo domingo, además de con iniciativas en la provincia como la Feria de Muestras y Agroalimentación de Arévalo.