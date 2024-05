El PP pide respaldo ante las "políticas lesivas" de Sánchez

El Partido Popular comenzó en la tarde del jueves en Solosancho su ronda de convenciones por la provincia de cara a las Elecciones Europeas del próximo 9 de junio. En este encuentro con alcaldes, afiliados y simpatizantes del Valle Amblés, el delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Ávila, José Francisco Hernández Herrero, defendió que "necesitamos tener muchos parlamentarios europeos del Partido Popular y tener un resultado importante que sirva también para dar contestación a unas políticas lesivas con nuestro territorio, con Castellón y León y con Ávila, que son las políticas socialistas de Pedro Sánchez".

Hernández Herrero acusó al PSOE de "olvidarse de nuestros intereses" y de "agraviar fundamentalmente al medio rural, a nuestros agricultores, a nuestros ganaderos". En este sentido, aseguró que "el Partido Socialista ha establecido un régimen todavía de más protección del lobo, que no nos permite gestionar el lobo" y señaló que la candidata socialista "precisamente lo que ambiciona es que se despueblen nuestros municipios y no apostar, como hace el Partido Popular desde la Junta de Castilla y Leon, por el medio rural, por una bonificación fiscal, por tener servicios sanitarios, por tener transporte a la demanda". Por este motivo pidió a los habitantes del Valle Amblés que "vuelvan a confiar en el Partido Popular, que necesitamos un resultado concluyente, una respuesta al gobierno socialista de Pedro Sánchez y a sus amigos también, amigos del independentismo y de la ruptura de España".

Por su parte, el secretario general del Partido Popular de Ávila, Juan Pablo Martín, manifestó que los abulenses tienen con estas elecciones "una oportunidad única para lanzar un mensaje alto y claro de que no quieren una opción política que esté basada en la radicalidad, no quieren una opción política que esté basada en la defensa de sí mismo durante todos las 24 horas del día, una opción política que no esté enfrascada en atacar a la justicia, en atacar a la prensa, y que opte por un partido, en este caso el Partido Popular, que es el único que les ofrece a los abulenses un programa de futuro

Jesús Martín aseguró que "el futuro de España pasa por Europa. Una Europa más fuerte implicará una España más fuerte. Una España que no rompa consensos en política internacional. Una España que mantenga un rumbo claro en políticas ambientales y en políticas del sector primario".

Además, pidió a los candidatos del Partido Socialista que "nos aclaren durante esta campaña cuántas paradas de autobuses se van a suprimir en la provincia de Ávila" y de "cuántos puestos de trabajo se van a recortar dentro del Plan de Empleo Agrario".