Nava de Arévalo es un casi un vergel en La Moraña.Rodeado de pinares y de campos de cultivos, este pueblo, muy conocido por la tradicional fiesta del Corpus Christi que está a punto de celebrarse, tiene a su frente a Juan Rodríguez Galán. Recién llegado a la Alcaldía, charlamos con él sobre la esencia de la localidad. Pero también sobre su economía o los planes de futuro de una localidad peculiar, al dividirse en cinco núcleos urbanos: Nava de Arévalo,Vinaderos, Palacios, Noharre y Magazos. «Es un pueblo un poco peculiar y difícil», sonríe al comienzo de nuestra conversación el alcalde.

¿A qué se refiere?

A que es difícil gestionar cinco anejos. El problema que hemos tenido en este Ayuntamiento es que se ha individualizado todo mucho. Este pueblo no se ve como un único Ayuntamiento, salvo cuando venimos a votar. No hay esa cohesión de decir, 'somos todos del mismo pueblo'. Yo creo que pasa en todos los anejos.

Cuando hacemos algo en Magazos son los de Palacios los que se quejan de que allí no hacemos nada; o al revés... Cuando hay fiestas, cada uno quiere tener sus fiestas. Siempre hay una competición entre los pueblos, que si uno tiene tres orquestas y yo sólo dos...

Ahora, por ejemplo, tenemos en dos anejos fiestas el mismo fin de semana de agosto, porque no se quieren poner de acuerdo. Lo suyo es que cediera uno, pero nada.

Pero algo habrá que les una...

Sí, el Ayuntamiento. Pero no hay esa unión, esa sensación de pertenencia. Esa separación ha hecho muy mal a este Ayuntamiento. A lo mejor no se ha sabido gestionar. O no somos capaces de gestionarlo.

¿Y tiene el Ayuntamiento algún plan para fomentar la unión?

Pues intentaremos empezar a hacer actividades en conjunto. Planeamos excursiones para los vecinos de los cinco anejos. Hacer competiciones deportivas entre la gente joven de los pueblos. O hacer algo en las piscinas. En Vinaderos, por ejemplo, me propusieron una ciclomarcha para ir a la piscina de La Nava y que los niños entraran gratis. A lo mejor podríamos hacer más económica la piscina a los vecinos de los pueblos para que vengan y se conozca la gente.

Ahora estamos intentando lanzar ayudas a la natalidad, con las que ya había para escolarización... Queremos que la gente que tenga un niño en un anejo lo traiga al colegio de La Nava, con incentivación económica, como con una ayuda al transporte. Porque además, según la ley, el transporte al colegio debería ser gratis.

¿Cuántos alumnos tiene?

Son 20. Ahora hemos hecho un gasto importante, porque estaba bastante abandonado. Hemos arreglado una clase entera. Hemos hecho una pista deportiva. Hemos hecho zona de juegos y columpios. Hemos arreglado el patio. Se ha hecho una inversión para que la gente se anime a traer aquí a los niños antes que al colegio de Arévalo. Porque además éste es un CRA en el que sólo quedan Tiñosillos y La Nava, pero sí que hay niños enSanVicente, en Vinaderos... Pues que cuando venga y vea las instalaciones vea que están bien.

Yo estudié aquí, y desde mi punto de vista la educación rural es mucho mejor que en un colegio grande. Aquí tienes un profesor para siete niños. Es casi un profesor particular.

Eso contribuiría a fijar población...

Ése es un esfuerzo que el Ayuntamiento quiere hacer: potenciar que la gente joven se quede. Uno de los grandes problemas de los pueblos pequeños es que la gente no vende casas. O las vende por unas cifras elevadísimas. No son realistas. En el centro se van quedando casas viejas y a la gente le toca hacerse las casas fuera, siempre y cuando haya sitio para hacerse las casas.

Aquí queremos ceder terreno público, tanto aquí como en Palacios, con parcelas de 200 o 250 metros cuadrados, para que la gente o se construya su propia casa, o si prefiere una vivienda pública, actuar para que se puedan empezar a construir a través de Somacyl. Así daríamos oportunidad a la gente a que se quede, o a que venga.Sé a ciencia cierta que hay muchos vecinos de La Nava, que viven en Arévalo, y que les gustaría tener una casa en el pueblo pero no pueden porque no tienen donde. Es que no hay ni para alquilar. En todo esto tiene mucho que ver el tema de las herencias repartidas entre varios.

La mayoría de la gente que vive en La Nava de Arévalo se dedica a la agricultura y la ganadería ¿Qué peso tiene la agricultura en la economía de Nava de Arévalo?

Pues entre la agricultura y la ganadería, no voy a decir un cien por cien, pero sí representan un 85 por ciento de la actividad económica de La Nava.

En este sentido, la llegada del regadío hizo bien a la zona, ¿no?

Es un motor económico importante para las arcas del Ayuntamiento, porque la contribución de las tierras de regadío es más cara que la de las tierras de secano, y eso al Ayuntamiento como fuente de ingresos le ha venido muy bien. Y también potencia el que no se abandonen los pueblos. Ves chicos con 25 o 30 años con el tractor. Porque ven una salida laboral. Saben que la agricultura está mal, pero se preguntan, '¿me voy a ir a una fábrica, cobrando 1.200 euros, si la agricultura me permite autogestionarme, tener una vida digna y seguir en el pueblo?'

Yo quiero evitar que gente que trabaja aquí en La Nava se vaya a vivir a Arévalo. Es algo muy curioso, porque suele ser al contrario.

Aquí hay dos empresas que fresas que generan muchos puestos de trabajo. Y viene mucha gente de fuera a trabajar a La Nava.

Luego existen pequeñas empresas, pero son básicamente la agricultura y la ganadería las que mueven la actividad económica. Y son las que pueden asentar la población en los núcleos rurales

¿Hay momentos del año en los que la población se multiplique notoriamente por la llegada de esos trabajadores?

Vienen muchas mujeres, pueden llegar a 300 en la temporada de la fresa. Es verdad que se quedan en los barracones de las empresas, pero sí que se nota, claro.

Esos cultivos de fresa están muy cerca también de algunos de los pinares del pueblo. ¿Son también motor económico del pueblo?

Sí, hay aprovechamiento resinero y de piñas. Eso es otro ingreso para el Ayuntamiento con ningún gasto, porque la gestión de los pinos la lleva Medio Ambiente. Son pinares del Ayuntamiento y lo que se hace es una subasta.Medio Ambiente nos dice las toneladas que va a haber y lo que va a costar la piña. Entonces los piñoneros pujan.

Nava de Arévalo es también muy conocido por la celebración delCorpus, una fiesta que está a la vuelta de la esquina. ¿Cómo se prepara el pueblo para la gran celebración y qué supone para Nava de Arévalo ese día?

Es el día más grande. Se colocan distintos altares en el pueblo. La gente joven y no tan joven se junta, preparan las peñas, que hay bastantes. Y sobre todo viene muchísima gente.Es raro que la gente de aquí no venga al pueblo ese día.

¿Cuánta gente llega a reunirse?

Uf, no sé. Pero quizá dupliquemos la población.

Todos los que vengan podrán disfrutar además del patrimonio de Naval de Arévalo. ¿Cuáles son sus tesoros?

El tesoro que guardamos con más cariño es el Lignum Crucis, la Santa Reliquia. Es una astilla de laCruz de Cristo con una gotita de sangre.

La custodia Cofradía de la Vera Cruz, de la que mi abuelo fue presidente hasta que murió. Yo recuerdo de pequeño cómo, cuando había tormentas, mi abuelo sacaba la cruz a la puerta de la iglesia, hacía sus rezos y tocaban las campanas para evitar que apedrease al campo.

¿Qué balance hace del tiempo que lleva esta legislatura, la primera, en su caso, al frente del Consistorio?

Creo que es un balance positivo. Hay cosas más complicadas de lo que yo me pensaba, y otras más sencillas. Y es muy difícil contentar a todo el mundo. Pero creo que bien.

Tenemos un grupo de concejales bastante fusionados y estamos bastante de acuerdo siempre los concejales del PP y del PSOE.

Vivimos un periodo de calma. Propuestas hechas por el PSOE, como intentar hacer un centro de día o una residencia de ancianos nos ha parecido una buena idea. Era algo que el PSOE llevaba persiguiendo mucho tiempo y siempre recibía negativas por parte del Ayuntamiento. Y este año lo han vuelto a proponer, nos ha parecido buena idea y estamos en ello. Aunque no es tan sencillo como parece. Si tengo que poner una nota, podría poner un 8 a este año de legislatura.

Y de cara a los tres años que quedan, ¿cuáles son los principales proyectos que tiene sobre la mesa el alcalde?

Como comentaba, un centro de día o residencia. En principio nuestro objetivo sería la residencia de ancianos, porque hay mucha gente mayor en la zona. Eso les daría la posibilidad de quedarse en el pueblo, entre sus vecinos. Y además es importante porque nos permitiría asentar puestos de trabajo. Hablamos de 25 o 30 puestos de trabajo que son importantes.

Aparte de eso, queremos trabajar en el cambio del suministro de agua. Eso es esencial. Tenemos cañerías de más de 50 años y hay que cambiarlas todas. Eso es una inversión económica bastante fuerte, que va a costar un esfuerzo a las arcas del Ayuntamiento.Necesitaremos ayudas de entidades por encima.

También queremos adecentar un poco el pueblo, ponerlo más verde y hacerlo más cómodo.

Queremos renovar la biblioteca, haciéndola más útil. Poniendo ordenadores con internet, con una mesa donde se pueda trabajar y hacer reuniones. O juegos y actividades.

Queremos hacer una pista deportiva en Vinaderos. Tiene 44 habitantes censados, viviendo habrán 30. Pero en verano se juntan muchos niños. Y que tengan unas instalaciones deportivas para jugar, que les guste ir al pueblo, es la base para que en el futuro se hagan una casa en el pueblo.

Si en estos cuatro años de legislatura conseguimos revertir la tendencia a la despoblación de los cinco pueblos o al menos que la mantengamos estable, con eso estaría más que conforme. Porque puedes hacer una calle, incluso cambiar las tuberías... Pero lo principal es revertir la tendencia que tenemos los pueblos al descenso de población. La Nava ha perdido en los últimos 25 años un 30 por ciento de población. Es mucho. Cuando estudiaba yo en el colegio éramos 90, y ahora son 20.

¿Las arcas del Ayuntamiento están saneadas?

Sí, y eso hay que agradecérselo al alcalde anterior. Y esto que parece bueno, a veces no lo es tanto.El que haya un remanente económico bastante grande en el pueblo evidencia la falta de proyectos que se han hecho durante este tiempo. Si no te has gastado el dinero significa que tus vecinos tienen las tuberías viejas. Lo ideal es que no hubiera tanto dinero en el Ayuntamiento.

Es algo que hay que explicar a los vecinos. Algunos piensan que ahora vamos a dejar al Ayuntamiento en la ruina. Eso no va a ser. Tenemos además unos secretarios que gestionan todo. Y muchas de las cosas que se hacen en los ayuntamientos es a base de subvenciones.

