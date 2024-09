El Real Ávila sigue guardando para cuando no haya. Ese es el objetivo que se ha marcado el técnico abulense, Miguel de la Fuente, y sus jugadores lo están ejecutando a la perfección. El entrenador vallisoletano sabe que en los arranques de la temporada hay equipos que están todavía por ajustar y otros por acoplarse a la categoría, y por eso es buen momento para, como dijo en la rueda de prensa previa al partido contra el Marino de Luanco en esta jornada, «llenar la despensa».

Y eso es lo que hicieron sus jugadores en el choque en el campo asturiano de Miramar, un estadio nada fácil para puntuar y mucho menos para ganar, que es lo que consiguió el Real Ávila en un ejercicio de solidez defensiva y de saber aprovechar las oportunidades que se le presentaran, que no fueron muchas, pero en una acertó Alberto Martín para anotar el gol que significó tres puntos que sitúan al conjunto encarnado en una inesperada, pero justa tercera posición.

En la segunda salida de la temporada los abulenses repitieron resultado, 0-1, que junto con el 0-0 del primer partido en casa ante el Langreo, significa que el Ávila es uno de los 3 equipos de toda la Segunda RFEF (90 conjuntos) que todavía no ha encajado un gol en lo que va de temporada. Los otros son el Rayo Cantabria, del grupo del Ávila y el Eibar B (grupo II), lo que da una idea de la dificultad de lograr lo que el conjunto abulense, un recién ascendido a la categoría, está consiguiendo en la faceta defensiva en estos inicios de la temporada.

El entrenador del Real Ávila, Miguel de la Fuente, sigue con los pies en el suelo. Ni el gran comienzo de temporada de su equipo, con 7 puntos de los 9 posibles en su casillero, saca al técnico de un discurso moderado y prudente, porque recuerda que «somos un recién ascendido».

Crecen las reservas - Foto: Aurelio FlorezDe la Fuente destaca la «confianza» que gana su equipo al «tener las porterías a cero», pero deja claro también que «somos un equipo recién ascendido que sabemos que estemos donde estemos en la clasificación tenemos que ser muy humildes» porque «hay que saber que tenemos que hacer más que el rival para sacar todos los partidos». El técnico abulense pide «disfrutar del momento para cuando vengan peores» y reconoce que «es un balance muy positivo en el arranque de temporada que nos debe servir para g enerar confianza», pero insiste en hacer un llamamiento a la «humildad».

El entrenador abulense considera que «según están saliendo las cosas, de momento no se puede quejar nadie, ni siquiera los que tienen que decidir por arriba», y destaca que la línea a seguir por su equipo en esta categoría es «como hicimos en la temporada pasada y como en el primer partido de la temporada en A Coruña, saber sufrir, estando defensivamente fuertes y con buenas transiciones. La portería a cero nos hace sumar pero sobre todo nos da confianza en nuestro trabajo», poniendo como 'debe' en el equipo «mejorar en la fase de juego en la que estamos por delante en el marcador, pero es normal para un recién ascendido». De la Fuente insiste en que «para nosotros el objetivo primordial es no encajar gol. A partir de ahí hay que decir que el equipo se está acoplando muy bien, que hay jugadores que pasan de no estar convocados a ser titulares y saben cuáles son las necesidades del equipo. Son 25 jugadores apretando durante la semana y hay cinco cambios. Haymás competencia interna en la plantilla, lo que hace que aumente el nivel individual que se pone a servicio del equipo, y eso es importante, también que cada jugador asuma su rol».