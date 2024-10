Pueblos bonitos o mágicos

Antes ya venían muchos turistas pero desde que nos convertimos en uno de los Pueblos más bonitos de España los visitantes han aumentado». Así lo asegura José Antonio Orgaz, el alcalde de Bonilla de la Sierra, pequeño municipio de la comarca del Corneja que en 1984 fue declarado Conjunto Histórico-Artístico. Ese patrimonio, muy vinculado a la historia de la iglesia abulense y de marcado carácter medieval, era ya de por sí un atractivo suficiente para que el turista hiciera parada en este municipio. Sin embargo, hace cinco años, concretamente el 12 de octubre de 2019, Bonilla de la Sierra entraba a formar parte de la Asociación Los Pueblos más Bonitos de España. Desde entonces, asegura el alcalde, «los visitantes son constantes». Tanto es así que en este municipio donde de fijo solo viven una treintena de vecinos hay dos bares abiertos que resisten gracias a un turismo que va en aumento.

Bonilla es el único municipio abulense que forma parte de esta asociación que, confirma el alcalde, ha contribuido a dar aún más visibilidad a este pueblo a través de las acciones de promoción conjunta que realiza esta red integrada actualmente por 116 pueblos de nuestro país, entre los cuales figuran algunos tan destacados como Santillana del Mar o Albarracín.

Buscando también ese reconocimiento a su patrimonio, no solo cultural e histórico sino también gastronómico, etnográfico o natural, otros municipios de la provincia de Ávila se han adherido, después de cumplir con los requisitos de la asociación, a Pueblos Mágicos, una organización sin ánimo de lucro que tiene como propósito el desarrollo turístico y territorial de sus poblaciones adheridas, 140 en la actualidad en España.

Pueblos bonitos o mágicosEn concreto, y en la provincia de Ávila forman parte de esta asociación Piedralaves, La Adrada, Madrigal de las Altas Torres, Mombeltrán, El Tiemblo y Arévalo, que fue el último en ser aceptado en este grupo que pretende poner en valor los recursos de los municipios 'mágicos' de España.

«Es muy positivo», afirma el alcalde de Mombeltrán, Francisco Hernández de la Cruz, al hablar de los beneficios que en lo turístico tiene para su pueblo el formar parte de la asociación Pueblos Mágicos de España. Y es que, reconoce, desde que Mombeltrán está en esta asociación, hace ya tres años, los turistas «han aumentado». Tanto es así que el Ayuntamiento ha tenido que ampliar la apertura de la Oficina de Turismo, que antes solo abría los meses de verano y ahora lo hace también todos los fines de semana y días festivos. Además, señala Hernández de la Cruz, formar parte de esta asociación conlleva una promoción turística que el ayuntamiento no podría llevar de forma individual y solo con sus recursos. Habla, por ejemplo, de la presencia de pueblos como Mombeltrán en eventos como Fitur o de la creación de paquetes o rutas turísticas.

PUEBLOS MÁS BONITOS DE ESPAÑA

La Asociación Los pueblos más bonitos de España fue creada en 2010 para «fomentar, difundir y promocionar turísticamente municipios y núcleos rurales a través de la protección y preservación de su patrimonio cultural y natural».

Para unirse a esta asociación el municipio debe cumplir en primer lugar con dos requisitos: tener una población no superior a los 15.000 habitantes (aunque el 95 por ciento de los pueblos asociados tienen menos de 3.000 habitantes) y contar con un patrimonio arquitectónico o natural certificado.

Pueblos bonitos o mágicosCumplidos ambos requisitos, el ayuntamiento del municipio debe remitir a la asociación la solicitud formal de adhesión. A partir de ese momento se lleva a cabo una evaluación en la que se procederá a analizar «más de 40 criterios establecidos en la carta de calidad de la asociación tales como el estado de conservación, la armonía, la homogeneidad, los materiales de construcción, la valorización o la gestión de los aparcamientos de vehículo».

La comisión de calidad de la asociación decide anualmente los pueblos que se adhieren a la red, «así como los pueblos que pierden la marca por no seguir cumpliendo con los criterios establecidos en el momento de su admisión». Es más, desde esta organización aseguran que «el 80 por ciento de las candidaturas se tumban» por no cumplir con los requisitos que se exigen para ser socio. «Esto no es pagar una cuota y ya entras», aseguran desde esta asociación desde donde se afirma que «pasar a formar parte de la red Los Pueblos más Bonitos de España conlleva un impacto inmediato, tanto de tipo mediático como de prestigio para el pueblo y sus habitantes, que genera un gran incremento en el número de sus visitantes, con casos de éxito que han superado crecimientos anuales cercanos al 500 por ciento en el número de visitantes a sus cascos históricos». Ello gracias a acciones con los medios de comunicación y también en redes sociales, colocación de carteles a la entrada del 'pueblo bonito' y participación activa en todos los actos de promoción turística organizados por la asociación, entre ellos la Guía oficial de Los Pueblos más Bonitos de España. Además, este año por primera vez Michelín edita el mapa de carreteras de Los Pueblos más Bonitos de España con una distribución inicial en Francia.

Además de cumplir con estos requisitos, los pueblos asociados deben abonar unas cuotas en función de la población con el límite fijado en 5.900 euros anuales para los municipios de hasta 15.000 habitantes. Y es que tener una población por debajo de esa cifra es uno de los requisitos para pertenecer. También poseer patrimonio arquitectónico o natural certificado, contar con fachadas conservadas o circulación controlada de vehículos. Igualmente se tiene en cuenta el cuidado de flores y zonas verdes y la limpieza y mantenimiento el municipio.

Pueblos bonitos o mágicosLa marca Los Pueblos más Bonitos de España es «un sello de calidad, un referente a nivel nacional e internacional de prestigio en turismo rural y conservación de patrimonio». Cualquier pueblo que ostente esta marca «cumple unos criterios de calidad, belleza y accesibilidad turística que no defraudará a ningún visitante».

Su uso viene especificado en el reglamento de uso de la Marca Los Pueblos más bonitos de España.

«El retorno para los pueblos es maravilloso. Los alcaldes nos dicen que hay un antes y un después a nivel turístico», aseguran desde Los Pueblos más Bonitos de España desde donde afirman que además de más turistas gracias a las continuas acciones de promoción de la red los pueblos adheridos se benefician de otra serie de ventajas. Ponen como ejemplo desde la organización, el convenio firmado por la red con Telefónica que permite a los pueblos adheridos conocer datos sobre el flujo turístico de sus visitantes o el acuerdo con otras empresas como Endesa para la instalación de forma gratuita de puntos de recarga de vehículos en los municipios que así lo demanden. También relaciones estrechas con Turespaña o la Secretaría de Estado de Turismo.

PUEBLOS MÁGICOS DE ESPAÑA

Pueblos Mágicos de España, proyecto que se puso en marcha hace siete años, va más allá, como explican sus organizadores, de «simples destinos turísticos; son comunidades vivas arraigadas en sus tradiciones y raíces, que trabajan incansablemente para preservar y promover su patrimonio cultural único». El concepto de Pueblos Mágicos de España se basa «en la idea de que el turismo puede ser una fuerza positiva para el desarrollo de las comunidades locales, de siempre y cuando se maneje de manera responsable y respetuosa. Por lo tanto, estos pueblos se esfuerzan por ofrecer oportunidades únicas que no solo atraigan a los visitantes, sino que también beneficien a los residentes y preserven la identidad cultural de la región».

Pueblos bonitos o mágicosPueblos Mágicos de España ofrece una marca paraguas que hace de catalizador y de diferenciación entre los más de 9000 municipios que tenemos en España, «elevando a sus poblaciones con su sello de calidad, por encima del resto, por su singularidad especial, por ser Pueblo Mágico». Para valorar si un pueblo puede formar parte de la asociación se analiza cada territorio «en base a diez áreas de trabajo que incluyen calidad de vida, urbanismo, patrimonio, fiestas , gastronomía, productos locales, paisajes, naturaleza, tradiciones y otros intangibles que hacen que estos pueblos sean mágicos, únicos». Un equipo multidisciplinar formado por expertos en desarrollo rural y local, historiadores, arquitectos, sociólogos, técnicos de turismo y desarrollo web selecciona los pueblos que pueden reunir las condiciones para ser Pueblo Mágico, valiéndose para ello del análisis de diez razones para ser 'mágico'. El conjunto de razones cumplidas, el equilibrio entre ellas, el nivel de servicios del pueblo decanta la invitación para ser Pueblo Mágico de España a una localidad. Este estudio completa más de 50 ítems auditables que son chequeados. Una vez realizado este primer estudio la comisión califica o no al pueblo mágico como preseleccionado y en ese momento contacta con las autoridades locales informándoles de ese primer análisis para explicarles el programa y conocer si tienen interés en participar en el mismo. Si es así, se solicita la carta de adhesión a la red, previamente aprobada y firmada por la Alcaldía. Tras esto, se visita el municipio junto a las autoridades locales, técnicos de turismo, asociaciones de comerciantes y hosteleros y se hace «un trabajo de campo para elaborar el expediente» de Pueblo Mágico que se somete a la consideración del comité técnico nacional de Pueblos Mágicos. La pertenencia a esta red también comporta el pago de una cuota que varía en función de la población y que en el caso de ayuntamientos como Mombeltrán es de 1.200 euros anuales

La iniciativa Pueblos Mágicos, dicen desde la asociación, «pretende ayudar a los municipios a poner en valor sus recursos locales impulsando el Desarrollo Turístico Local».

La inclusión de un Pueblo en la Red de Pueblos Mágicos de España supone el acceso a los «múltiples servicios de Promoción y Desarrollo Territorial que ésta ofrece y al uso de la Marca Registrada y Logo de Pueblos Mágicos de España, como distintivo de calidad y singularidad del Municipio».

Pueblos bonitos o mágicosAdemás de poder hacer uso de esta marca registrada y de usar su logotipo, los pueblos que forman parte de esta red disponen de una Placa Oficial personalizada del municipio Pueblo Mágico de España, además de un Pasaporte Mágico en formato físico y digital. Igualmente, estos municipios se incluyen en el apartado Pueblos Mágicos de España en Club Viajar, la que está considerada revista de turismo más importante de España.

Del mismo modo, todos los pueblos que obtienen la condición de Mágico se incluyen en la APP Pueblos Mágicos de España, y cuentan con un apartado específico dentro de la página web de la asociación (www.pueblosmagicos.es), que cuenta con dos millones de visitas mensuales.

Entre las ventajas de los pueblos asociados se incluye la promoción del municipio en los canales de Redes Sociales de Pueblos Mágicos de España: Facebook, Instagram, Youtube y Twitter, así como acceso a la plataforma de viajes TRIVAGO y SMARTBOX para posicionar alojamientos, restauración y ocio de las poblaciones. Igualmente estos pueblos, seis en el caso de la provincia de Ávila hasta el momento, se incluyen también en la edición de la 'Guía de los Pueblos Mágicos de España' y en las '18 Rutas Mágicas por España', publicaciones que se editan tanto en versión papel como digital.

Pueblos bonitos o mágicosAdemás, a los pueblos que entran a formar parte de esta red se les crea un folleto propio con promoción territorial y turística y una tirada de 5.000 ejemplares con envío gratuito. Eso sin contar la promoción en ferias y eventos en los que participe la Asociación Pueblos Mágicos de España, por ejemplo la feria de FITUR.

«Nos pareció interesante porque queríamos diferenciarnos y poner en valor nuestros recursos», cuenta Ana Roldán, la concejala de Turismo de Arévalo, el último pueblo en conseguir en Ávila esa condición de Mágico, los motivos que llevaron al Ayuntamiento a solicitar la adhesión a esa red.

A la espera de hacer balance de su inclusión en la asociación, lo que tuvo lugar el año pasado, el balance es «positivo», como reconoce Roldán que apunta, por ejemplo, que Arévalo es, de hecho, el segundo municipio del país que más pasaportes mágicos lleva entregados este año.