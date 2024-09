Vandalismo en la rampa mecánica de la plaza Ajates - Foto: Isabel García

Las rampas mecánicas de la plaza Ajates ya han sufrido los efectos de los vándalos, a pesar de que aún no están en funcionamiento. Tal y como se aprecia en las imágenes, el acristalamiento que se ubica en la zona superior de la rampa ha sido destrozado después de que se le haya propinado un fuerte golpe que ha dejado el crital hecho añicos. Desde el Ayuntamiento de Ávila no se han cuantificado los daños pero se asegura que estos desperfectos no afectarán a la puesta en marcha de la rampa, que se encuentra en pruebas y aún no tiene fecha para su apertura.